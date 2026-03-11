https://1prime.ru/20260311/tramp-868224493.html
США задействуют часть нефтяного резерва, заявил Трамп
США задействуют часть нефтяного резерва, заявил Трамп - 11.03.2026, ПРАЙМ
США задействуют часть нефтяного резерва, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп допустил частичное использование стратегического резерва нефти США для снижения стоимости бензина в стране, резко выросшей на фоне... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T23:56+0300
2026-03-11T23:56+0300
2026-03-11T23:56+0300
ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил частичное использование стратегического резерва нефти США для снижения стоимости бензина в стране, резко выросшей на фоне военной операции против Ирана. "Я наполнил его (резерв – ред.) один раз и наполню снова, но прямо сейчас мы немного сократим, и это собьет цены (на бензин – ред.)", - сказал Трамп в интервью местному телеканалу в штате Огайо. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены
США задействуют часть нефтяного резерва, заявил Трамп
Трамп: США задействуют часть нефтяного резерва из-за операции в Иране