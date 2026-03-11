https://1prime.ru/20260311/turizm-868200090.html

СМИ подсчитали убытки туристической индустрии Ближнего Востока

СМИ подсчитали убытки туристической индустрии Ближнего Востока - 11.03.2026

СМИ подсчитали убытки туристической индустрии Ближнего Востока

Ситуация на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма, сообщает газета Financial | 11.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по туризму и путешествиям. "Война на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма", - говорится в публикации. По данным издания, отмена рейсов, закрытие воздушных пространств и растущее беспокойство среди потенциальных туристов наносят ущерб туризму. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

