https://1prime.ru/20260311/turizm-868200090.html
СМИ подсчитали убытки туристической индустрии Ближнего Востока
СМИ подсчитали убытки туристической индустрии Ближнего Востока - 11.03.2026, ПРАЙМ
СМИ подсчитали убытки туристической индустрии Ближнего Востока
Ситуация на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма, сообщает газета Financial | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T10:07+0300
2026-03-11T10:07+0300
2026-03-11T10:07+0300
туризм
бизнес
нефть
ближний восток
сша
иран
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_a23d1507e04c3a0a6b7fdb42bf07e604.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по туризму и путешествиям. "Война на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в 600 миллионов долларов в день из-за потери доходов от туризма", - говорится в публикации. По данным издания, отмена рейсов, закрытие воздушных пространств и растущее беспокойство среди потенциальных туристов наносят ущерб туризму. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260310/sovetniki-868164257.html
https://1prime.ru/20260310/usa-868185931.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_190:0:985:596_1920x0_80_0_0_1c043294815a2af87dde896a138230f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, нефть, ближний восток, сша, иран, financial times
Туризм, Бизнес, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Financial Times
СМИ подсчитали убытки туристической индустрии Ближнего Востока
FT: война на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии в $600 миллионов в день