В США за неделю добыча нефти снизилась до 13,678 млн баррелей в день

https://1prime.ru/20260311/usa-868218232.html
2026-03-11T18:25+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 марта, сократилась на 18 тысяч баррелей в день - до 13,678 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,703 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,66 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,57 миллиона баррелей в сутки, в феврале – 13,7 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,59 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 510 тысяч баррелей, до 13,83 миллиона баррелей в день.
нефть, сша
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США
составила 13,703 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,66 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,57 миллиона баррелей в сутки, в феврале – 13,7 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,59 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 10 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 510 тысяч баррелей, до 13,83 миллиона баррелей в день.
