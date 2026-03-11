Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США за неделю добыча нефти снизилась до 13,678 млн баррелей в день - 11.03.2026
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
В США за неделю добыча нефти снизилась до 13,678 млн баррелей в день
В США за неделю добыча нефти снизилась до 13,678 млн баррелей в день - 11.03.2026, ПРАЙМ
В США за неделю добыча нефти снизилась до 13,678 млн баррелей в день
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 марта, сократилась на 18 тысяч баррелей в день - до 13,678 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T18:25+0300
2026-03-11T18:25+0300
энергетика
нефть
сша
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 марта, сократилась на 18 тысяч баррелей в день - до 13,678 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,703 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,66 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,57 миллиона баррелей в сутки, в феврале – 13,7 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,59 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 510 тысяч баррелей, до 13,83 миллиона баррелей в день.
сша
нефть, сша
Энергетика, Нефть, США
18:25 11.03.2026
 
В США за неделю добыча нефти снизилась до 13,678 млн баррелей в день

В США добыча нефти за неделю по 6 марта снизилась до 13,678 млн баррелей в день

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 марта, сократилась на 18 тысяч баррелей в день - до 13,678 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,703 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,66 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,57 миллиона баррелей в сутки, в феврале – 13,7 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,59 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 10 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 510 тысяч баррелей, до 13,83 миллиона баррелей в день.
В США запасы нефти за неделю выросли сильнее прогноза
