https://1prime.ru/20260311/vladivostok-868191790.html

Дело экс-главы "Восточной верфи" во Владивостоке направили в суд

Дело экс-главы "Восточной верфи" во Владивостоке направили в суд - 11.03.2026, ПРАЙМ

Дело экс-главы "Восточной верфи" во Владивостоке направили в суд

Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора судоверфи "Восточная верфь" во Владивостоке, который обвиняется в хищении свыше... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T03:55+0300

2026-03-11T03:55+0300

2026-03-11T03:55+0300

экономика

общество

приморье

рф

владивосток

"восточная верфь"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868191790.jpg?1773190548

ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – ПРАЙМ. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора судоверфи "Восточная верфь" во Владивостоке, который обвиняется в хищении свыше 6 миллионов рублей предприятия, сообщает региональное СУСК РФ. "Следком Приморья завершил расследование дела о хищении более 6 миллионов рублей бывшим гендиректором "Восточной верфи"… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Фигуранта будут судить по части 4 статьи 160 УК РФ "Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному". По версии следствия, обвиняемый вступил в преступный сговор с председателем совета директоров АО "Восточная верфь", чтобы похитить деньги предприятия. СУСК отмечает, что с марта 2017 года по май 2020 года фигурант заключил трудовые договоры и издал приказы о приеме на работу пяти лиц, которые должны были обслуживать и содержать катамаран "Улисс", собственником которого фактически являлся председатель совета директоров – Геннадий Лазарев. "Денежные средства в виде заработной платы, премий и иных выплат данным членам экипажа неправомерно выплачивались за счет средств АО "Восточная верфь". Таким образом, обвиняемый путем растраты похитил денежные средства предприятия в особо крупном размере на сумму, превышающую 6 миллионов рублей", - сообщает СУСК. Преступление выявлено прокуратурой, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом заксобрания Приморья, многие годы был ректором ВГУЭС, также был одним из акционеров "Восточной верфи". Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом, дело о создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму свыше 80 миллионов рублей в январе направлено в суд. Также в суде сейчас рассматривается дело о хищении имущества АО "Восточная верфь", по нему проходят пять фигурантов, в том числе экс-прокурор Приморья Валерий Василенко. Фигурантам среди прочего вменяется то, что они пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 миллиона рублей.

приморье

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , приморье, рф, владивосток, "восточная верфь"