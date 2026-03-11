СМИ: Япония хочет выпустить около 80 миллионов баррелей нефти из резервов
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Япония планирует выпустить примерно 80 миллионов баррелей нефти из резервов для предотвращения дефицита сырья, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства экономики страны.
"Япония планирует выпустить около 80 миллионов баррелей из частных и государственных запасов нефти, сообщило в среду министерство экономики, торговли и промышленности, чтобы помочь успокоить мировые рынки нефти и предотвратить дефицит поставок", - сообщает агентство.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что власти намерены 16 марта выпустить нефть из стратегических резервов, не дожидаясь решения о международном высвобождении запасов, поскольку ситуация на Ближнем Востоке остается крайне неопределенной.
В частности, предполагается высвободить объем коммерческих запасов нефти, эквивалентный 15 дням потребления, а также объем, эквивалентный одному месяцу, из государственных резервов, чтобы увеличить предложение на рынке и сдержать рост цен на энергоносители.
Как отметил представитель министерства, на которого ссылается Рейтер, Япония понесет наибольший ущерб от закрытого Ормузского пролива. Он также добавил, что, если Международное энергетическое агентство (МЭА) согласует скоординированное высвобождение запасов нефти, запланированный Японией выпуск сырья на рынок станет частью этого.