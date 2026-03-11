https://1prime.ru/20260311/yuan-868205013.html

Курс юаня в середине недели держится около 11,5 рубля

Курс юаня в середине недели держится около 11,5 рубля - 11.03.2026, ПРАЙМ

Курс юаня в середине недели держится около 11,5 рубля

Курс китайской валюты в середине недели пытается расти, но остается около круглого уровня 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T13:16+0300

2026-03-11T13:16+0300

2026-03-11T13:16+0300

китайский юань

рынок

богдан зварич

минфин

псб

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в середине недели пытается расти, но остается около круглого уровня 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.50 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,50 рубля. На открытии китайская валюта дорожала сильнее - до 11,53 рубля, а в течение дня торгуется в коридоре 11,46-11,55 рубля. Юань штурмует сопротивление 11,5 рубля, которое не покорялось с сентября прошлого года, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Сейчас против рубля играет прекращение валютных интервенций со стороны Минфина", - добавляет он. Сегодня юань может подорожать выше 11,5 рубля из-за пониженного предложения валюты со стороны ЦБ и коррекции вниз цен на нефть, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Впрочем, пока нет поводов для полноценного закрепления китайской валюты выше... На следующей неделе рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат марта. Это, учитывая объемы отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний, которые превысят показатели января-февраля в 1,6 раза, компенсирует снижение предложения от ЦБ", - добавляет он. Во второй половине марта этот фактор будет способствовать стабилизации курса в диапазоне 11–11,5 рубля, прогнозирует аналитик. "Не исключаем, что российская валюта получит поддержку от Банка России, который в рамках борьбы с инфляцией выберет крепкий рубль и не станет снижать ключевую ставку 20 марта", - продолжает Соколов. А в следующем месяце можно ждать увеличения притока долларов и юаней на рынок из-за роста цен на углеводороды, удобрения и алюминий, заключает он.

https://1prime.ru/20260310/kitay-868166529.html

https://1prime.ru/20260310/kitaj-868165325.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, богдан зварич, минфин, псб, мировая экономика