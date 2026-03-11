Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США обеспокоились поведением Зеленского из-за ударов по Ирану - 11.03.2026, ПРАЙМ
В США обеспокоились поведением Зеленского из-за ударов по Ирану
В США обеспокоились поведением Зеленского из-за ударов по Ирану - 11.03.2026, ПРАЙМ
В США обеспокоились поведением Зеленского из-за ударов по Ирану
Владимир Зеленский тяжело реагирует на военную операцию США и Израиля против Ирана, поскольку она влияет на объемы поставок вооружений на Украину. Такое мнение... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:18+0300
2026-03-11T17:18+0300
в мире
украина
сша
израиль
сергей лавров
владимир зеленский
нато
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский тяжело реагирует на военную операцию США и Израиля против Ирана, поскольку она влияет на объемы поставок вооружений на Украину. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Зеленский уже сходит с ума, потому что больше не получает ракеты-перехватчики, так как все эти боеприпасы тратим мы с Израилем из-за конфликта на Ближнем Востоке", — заявил он.По словам Дэвиса, на фоне подобной реакции российские военные продолжают эффективно выполнять задачи в зоне специальной военной операции.Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину препятствуют мирному урегулированию, а также напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приводит к негативным последствиям.США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель заключается в предотвращении получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В первый день атак был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили сорокадневный траур. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
украина
сша
израиль
в мире, украина, сша, израиль, сергей лавров, владимир зеленский, нато, али хаменеи
В мире, УКРАИНА, США, ИЗРАИЛЬ, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Али Хаменеи
В США обеспокоились поведением Зеленского из-за ударов по Ирану

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский тяжело реагирует на военную операцию США и Израиля против Ирана, поскольку она влияет на объемы поставок вооружений на Украину. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Зеленский уже сходит с ума, потому что больше не получает ракеты-перехватчики, так как все эти боеприпасы тратим мы с Израилем из-за конфликта на Ближнем Востоке", — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Зеленский обиделся на Трампа из-за происшествия в Белом доме
17:15
17:15
По словам Дэвиса, на фоне подобной реакции российские военные продолжают эффективно выполнять задачи в зоне специальной военной операции.
Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину препятствуют мирному урегулированию, а также напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приводит к негативным последствиям.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель заключается в предотвращении получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый день атак был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили сорокадневный траур. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский от США
Вчера, 23:24
Вчера, 23:24
 
В миреУКРАИНАСШАИЗРАИЛЬСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОАли Хаменеи
 
 
