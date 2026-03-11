https://1prime.ru/20260311/zelenskiy-868214940.html

В США обеспокоились поведением Зеленского из-за ударов по Ирану

В США обеспокоились поведением Зеленского из-за ударов по Ирану

в мире

украина

сша

израиль

сергей лавров

владимир зеленский

нато

али хаменеи

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский тяжело реагирует на военную операцию США и Израиля против Ирана, поскольку она влияет на объемы поставок вооружений на Украину. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Зеленский уже сходит с ума, потому что больше не получает ракеты-перехватчики, так как все эти боеприпасы тратим мы с Израилем из-за конфликта на Ближнем Востоке", — заявил он.По словам Дэвиса, на фоне подобной реакции российские военные продолжают эффективно выполнять задачи в зоне специальной военной операции.Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину препятствуют мирному урегулированию, а также напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приводит к негативным последствиям.США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель заключается в предотвращении получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В первый день атак был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили сорокадневный траур. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

