В аэропорту Екатеринбурга задержали и отменили 15 рейсов
2026-03-12T08:47+0300
2026-03-12T10:01+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - ПРАЙМ. Вылет и прилет 15 рейсов задержан и отменен в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово", следует из данных онлайн-табло аэропорта в четверг. Отменены на вылет рейсы авиакомпании AirArabia в Шарджу (в Объединенные Арабские Эмираты), авиакомпании Flydubai в Дубай (в ОАЭ), авиакомпаний "Россия" и "Победа" в Сочи, авиакомпаний NordStar и "Белавиа" в Самару. Задержаны на вылет рейсы "Победы": два - в Сочи и один - в Москву, Azur Air в таиландский Пхукет. На прилет в екатеринбургский аэропорт отменены два рейса AirArabia из Шарджи, Flydubai из Дубая, "Победы" и "России" из Сочи. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", причины задержек и отмен везде разные, аэропорт работает штатно, отправляет и принимает самолеты.
08:47 12.03.2026 (обновлено: 10:01 12.03.2026)
 
В аэропорту Екатеринбурга задержали и отменили 15 рейсов

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали и отменили 15 авиарейсов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - ПРАЙМ. Вылет и прилет 15 рейсов задержан и отменен в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово", следует из данных онлайн-табло аэропорта в четверг.
Отменены на вылет рейсы авиакомпании AirArabia в Шарджу (в Объединенные Арабские Эмираты), авиакомпании Flydubai в ДубайОАЭ), авиакомпаний "Россия" и "Победа" в Сочи, авиакомпаний NordStar и "Белавиа" в Самару. Задержаны на вылет рейсы "Победы": два - в Сочи и один - в Москву, Azur Air в таиландский Пхукет.
На прилет в екатеринбургский аэропорт отменены два рейса AirArabia из Шарджи, Flydubai из Дубая, "Победы" и "России" из Сочи.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", причины задержек и отмен везде разные, аэропорт работает штатно, отправляет и принимает самолеты.
 
