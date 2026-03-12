https://1prime.ru/20260312/aeroport-868234965.html

В аэропорту Екатеринбурга задержали и отменили 15 рейсов

2026-03-12T08:47+0300

2026-03-12T08:47+0300

2026-03-12T10:01+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865296123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5849222cd6c36de1f9a82af22d358123.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - ПРАЙМ. Вылет и прилет 15 рейсов задержан и отменен в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово", следует из данных онлайн-табло аэропорта в четверг. Отменены на вылет рейсы авиакомпании AirArabia в Шарджу (в Объединенные Арабские Эмираты), авиакомпании Flydubai в Дубай (в ОАЭ), авиакомпаний "Россия" и "Победа" в Сочи, авиакомпаний NordStar и "Белавиа" в Самару. Задержаны на вылет рейсы "Победы": два - в Сочи и один - в Москву, Azur Air в таиландский Пхукет. На прилет в екатеринбургский аэропорт отменены два рейса AirArabia из Шарджи, Flydubai из Дубая, "Победы" и "России" из Сочи. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", причины задержек и отмен везде разные, аэропорт работает штатно, отправляет и принимает самолеты.

