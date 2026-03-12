https://1prime.ru/20260312/ator-868250939.html

Туроператоры накопили5,8 миллиарда рублей в фондах ответственности

2026-03-12T17:43+0300

экономика

бизнес

туризм

рф

ближний восток

михаил мишустин

атор

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Туроператоры накопили около 5,8 миллиарда рублей в фондах персональной ответственности и еще около 500 миллионов рублей в резервном фонде, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в четверг сообщил, что подписано распоряжение о компенсации туристам, которые не смогли поехать в туры в страны Ближнего Востока с 28 февраля по 31 марта. "На данный момент в фондах персональной ответственности туроператоров скопилось около 5,8 миллиарда рублей и еще 500 миллионов – в резервном фонде", - сообщает АТОР. Глава ассоциации Майя Ломидзе также ранее в четверг говорила, что ущерб туроператоров страны из-за ближневосточного конфликта уже превысил 6 миллиардов рублей, и эта оценка не учитывает возвраты за аннулированные туры.

рф

ближний восток

2026

бизнес, туризм, рф, ближний восток, михаил мишустин, атор