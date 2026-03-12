https://1prime.ru/20260312/ator-868255040.html

Российские туроператоры начнут возвращать средства за отмененные туры

Российские туроператоры начнут возвращать средства за отмененные туры - 12.03.2026, ПРАЙМ

Российские туроператоры начнут возвращать средства за отмененные туры

Российские туроператоры начнут возвращать средства клиентам за отмененные туры в страны Ближнего Востока за счет средств фондов персональной ответственности... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T20:04+0300

2026-03-12T20:04+0300

2026-03-12T20:04+0300

экономика

бизнес

туризм

россия

ближний восток

рф

михаил мишустин

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/84165/09/841650977_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_4171f416a4bf4f0a9e72ddb1e07c2d14.jpg

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Российские туроператоры начнут возвращать средства клиентам за отмененные туры в страны Ближнего Востока за счет средств фондов персональной ответственности (ФПО), рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписано распоряжение о компенсации туристам, которые понесли потери из-за конфликта на Ближнем Востоке. Потери возместят россиянам, чьи туры в страны региона были запланированы с 28 февраля по 31 марта. "Благодаря решению правительства, деньги будет возвращать не государство и не сам туроператор, а объединение туроператоров "Турпомощь". Но из средств туроператора: на это пойдут деньги из его фонда персональной ответственности, который накапливался годами у каждого из игроков", - говорится в сообщении АТОР. В ассоциации отметили, что туроператор до 15 апреля сформирует реестр туров, подпадающих под действие распоряжения и подает заявки на возврат туристам в "Турпомощь". Далее после получения полного пакета документов по каждому туру ассоциация "Турпомощь" формирует выплаты. "Сами компенсации будут производиться в течение 60 рабочих дней с момента подачи туроператором документов. С учетом объема продаж, на формирование этих заявок компаниям также потребуется время", - рассказали в АТОР. Фонд персональной ответственности - это специальный денежный фонд, который обязан сформировать каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру.

https://1prime.ru/20260312/turotrasl-868253582.html

ближний восток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, ближний восток, рф, михаил мишустин, атор