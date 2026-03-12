https://1prime.ru/20260312/ator-868255040.html
Российские туроператоры начнут возвращать средства за отмененные туры
2026-03-12T20:04+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
ближний восток
рф
михаил мишустин
атор
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Российские туроператоры начнут возвращать средства клиентам за отмененные туры в страны Ближнего Востока за счет средств фондов персональной ответственности (ФПО), рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписано распоряжение о компенсации туристам, которые понесли потери из-за конфликта на Ближнем Востоке. Потери возместят россиянам, чьи туры в страны региона были запланированы с 28 февраля по 31 марта. "Благодаря решению правительства, деньги будет возвращать не государство и не сам туроператор, а объединение туроператоров "Турпомощь". Но из средств туроператора: на это пойдут деньги из его фонда персональной ответственности, который накапливался годами у каждого из игроков", - говорится в сообщении АТОР. В ассоциации отметили, что туроператор до 15 апреля сформирует реестр туров, подпадающих под действие распоряжения и подает заявки на возврат туристам в "Турпомощь". Далее после получения полного пакета документов по каждому туру ассоциация "Турпомощь" формирует выплаты. "Сами компенсации будут производиться в течение 60 рабочих дней с момента подачи туроператором документов. С учетом объема продаж, на формирование этих заявок компаниям также потребуется время", - рассказали в АТОР. Фонд персональной ответственности - это специальный денежный фонд, который обязан сформировать каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру.
ближний восток
рф
бизнес, туризм, россия, ближний восток, рф, михаил мишустин, атор
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, Михаил Мишустин, АТОР
