Бензин в США вновь подорожал на фоне операции в Иране

ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Цена на бензин в США продолжает расти, и средняя стоимость по стране за галлон (около 3,8 литра) поднялась почти до 3,6 доллара, следует из опубликованных в четверг данных Американской автомобильной ассоциации (ААА). Бензин в США стал дорожать с начала операции США против Ирана. За сутки средняя цена выросла на 2 цента, а за неделю - на 34 цента. Больше всего приходится платить автомобилистам в штате Калифорния - свыше 5,3 доллара за галлон. В штатах Орегон, Вашингтон, Невада, Аризона и Гавайи пройдена отметка в 4 доллара. Дешевле всего бензин на заправках в Северной Каролине - около 3,4 доллара. Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

