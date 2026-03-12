Еврокомиссия официально запросила Украину об инспекции "Дружбы"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода "Дружбы", сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен "Я могу сообщить вам, что мы предложили Украине миссию по осмотру состояния трубопровода… Мы пока не получили ответ от украинских властей", - сказала она.
15:22 12.03.2026 (обновлено: 15:40 12.03.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги ЕС
Флаги ЕС - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаги ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода "Дружбы", сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен
"Я могу сообщить вам, что мы предложили Украине миссию по осмотру состояния трубопровода… Мы пока не получили ответ от украинских властей", - сказала она.
 
