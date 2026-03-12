https://1prime.ru/20260312/druzhba-868246422.html
Еврокомиссия официально запросила Украину об инспекции "Дружбы"
Еврокомиссия официально запросила Украину об инспекции "Дружбы" - 12.03.2026
Еврокомиссия официально запросила Украину об инспекции "Дружбы"
Еврокомиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода "Дружбы"
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода "Дружбы", сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен "Я могу сообщить вам, что мы предложили Украине миссию по осмотру состояния трубопровода… Мы пока не получили ответ от украинских властей", - сказала она.
Еврокомиссия официально запросила Украину об инспекции "Дружбы"
ЕК официально предложила Украине провести инспекцию состояния нефтепровода "Дружба"