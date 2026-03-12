https://1prime.ru/20260312/druzhba-868246422.html

Еврокомиссия официально запросила Украину об инспекции "Дружбы"

Еврокомиссия официально запросила Украину об инспекции "Дружбы" - 12.03.2026, ПРАЙМ

Еврокомиссия официально запросила Украину об инспекции "Дружбы"

Еврокомиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода "Дружбы", сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T15:22+0300

2026-03-12T15:22+0300

2026-03-12T15:40+0300

нефть

украина

брюссель

ек

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода "Дружбы", сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен "Я могу сообщить вам, что мы предложили Украине миссию по осмотру состояния трубопровода… Мы пока не получили ответ от украинских властей", - сказала она.

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, украина, брюссель, ек, мировая экономика