Дмитриев: в мире начинают лучше понимать роль российских нефти и газа
Дмитриев: в мире начинают лучше понимать роль российских нефти и газа
2026-03-12T08:29+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики. "Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики", - сказал он.
