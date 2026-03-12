Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На "Госуслугах" появился сервис, где можно пожаловаться на коллекторов - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/gosuslugi-868235985.html
На "Госуслугах" появился сервис, где можно пожаловаться на коллекторов
На "Госуслугах" появился сервис, где можно пожаловаться на коллекторов - 12.03.2026, ПРАЙМ
На "Госуслугах" появился сервис, где можно пожаловаться на коллекторов
Пользователи "Госуслуг", россияне и иностранцы, теперь могут подать жалобу на портале на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя, сообщили в... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:25+0300
2026-03-12T10:25+0300
общество
россия
рф
минцифры
коллекторы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861209183_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_de61b49772c31c5e7580c9d4f314dc80.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Пользователи "Госуслуг", россияне и иностранцы, теперь могут подать жалобу на портале на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя, сообщили в Минцифры РФ. &quot;Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы&quot;, - говорится в канале министерства в MAX.Минцифры отмечает, что пожаловаться могут любые граждане: сами должники, родители, опекуны или попечители несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке. Нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время - с 22.00 до 8.00 в рабочие дни и с 20.00 до 9.00 в выходные, добавили в ведомстве. Заявление на "Госуслугах" нужно подписать электронной подписью, представив доказательства о нарушениях, отметили в министерстве. Граждане могут обратиться в службу судебных приставов, которая рассмотрит обращение в течение 30 календарных дней.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861209183_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_f32e2e8b42761e602f5f920e65d2562f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, минцифры, коллекторы
Общество , РОССИЯ, РФ, Минцифры, коллекторы
10:25 12.03.2026
 
На "Госуслугах" появился сервис, где можно пожаловаться на коллекторов

На "Госуслугах" разрешили подавать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора

© РИА НовостиСайт Госуслуг
Сайт Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Сайт Госуслуг. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Пользователи "Госуслуг", россияне и иностранцы, теперь могут подать жалобу на портале на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя, сообщили в Минцифры РФ.

"Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы", - говорится в канале министерства в MAX.

Минцифры отмечает, что пожаловаться могут любые граждане: сами должники, родители, опекуны или попечители несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке.
Нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время - с 22.00 до 8.00 в рабочие дни и с 20.00 до 9.00 в выходные, добавили в ведомстве.
Заявление на "Госуслугах" нужно подписать электронной подписью, представив доказательства о нарушениях, отметили в министерстве. Граждане могут обратиться в службу судебных приставов, которая рассмотрит обращение в течение 30 календарных дней.
 
ОбществоРОССИЯРФМинцифрыколлекторы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала