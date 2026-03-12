https://1prime.ru/20260312/gosuslugi-868235985.html
На "Госуслугах" появился сервис, где можно пожаловаться на коллекторов
На "Госуслугах" появился сервис, где можно пожаловаться на коллекторов - 12.03.2026, ПРАЙМ
На "Госуслугах" появился сервис, где можно пожаловаться на коллекторов
Пользователи "Госуслуг", россияне и иностранцы, теперь могут подать жалобу на портале на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя, сообщили в... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:25+0300
2026-03-12T10:25+0300
2026-03-12T10:25+0300
общество
россия
рф
минцифры
коллекторы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861209183_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_de61b49772c31c5e7580c9d4f314dc80.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Пользователи "Госуслуг", россияне и иностранцы, теперь могут подать жалобу на портале на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя, сообщили в Минцифры РФ. "Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы", - говорится в канале министерства в MAX.Минцифры отмечает, что пожаловаться могут любые граждане: сами должники, родители, опекуны или попечители несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке. Нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время - с 22.00 до 8.00 в рабочие дни и с 20.00 до 9.00 в выходные, добавили в ведомстве. Заявление на "Госуслугах" нужно подписать электронной подписью, представив доказательства о нарушениях, отметили в министерстве. Граждане могут обратиться в службу судебных приставов, которая рассмотрит обращение в течение 30 календарных дней.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861209183_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_f32e2e8b42761e602f5f920e65d2562f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, минцифры, коллекторы
Общество , РОССИЯ, РФ, Минцифры, коллекторы
На "Госуслугах" появился сервис, где можно пожаловаться на коллекторов
На "Госуслугах" разрешили подавать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Пользователи "Госуслуг", россияне и иностранцы, теперь могут подать жалобу на портале на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя, сообщили в Минцифры РФ.
"Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы", - говорится в канале министерства в MAX.
Минцифры отмечает, что пожаловаться могут любые граждане: сами должники, родители, опекуны или попечители несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке.
Нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время - с 22.00 до 8.00 в рабочие дни и с 20.00 до 9.00 в выходные, добавили в ведомстве.
Заявление на "Госуслугах" нужно подписать электронной подписью, представив доказательства о нарушениях, отметили в министерстве. Граждане могут обратиться в службу судебных приставов, которая рассмотрит обращение в течение 30 календарных дней.