Ирак ищет другие варианты экспорта нефти после атаки на танкеры
Ирак ищет другие варианты экспорта нефти после атаки на танкеры - 12.03.2026, ПРАЙМ
Ирак ищет другие варианты экспорта нефти после атаки на танкеры
Ирак ищет альтернативные варианты экспорта нефти после нападения на два танкера в ночь на четверг возле южного порта Басры, говорится в поступившем РИА Новости... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T16:06+0300
2026-03-12T16:06+0300
2026-03-12T16:06+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
ирак
мальта
ДОХА, 12 мар - ПРАЙМ. Ирак ищет альтернативные варианты экспорта нефти после нападения на два танкера в ночь на четверг возле южного порта Басры, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы министерства нефти. Министр нефти Ирака Абдель Хайян Абдель Гани собрал в четверг сотрудников ведомства и нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию в отрасли после атак на танкеры. "На встрече обсуждались последствия, которые последовали за нападениями на два нефтяных танкера в территориальных водах Ираке... Также обсуждались альтернативные варианты, включая ситуацию с танкерами и изучение альтернативных методов экспорта иракской нефти", - уточнили в министерстве. Служба нацбезопасности Ирака ранее сообщила, что два танкера, один из которых ходил под флагом Мальты, подверглись атаке в территориальных водах Ирака, удалось спасти 39 членов экипажа, один погиб.
ирак
мальта
