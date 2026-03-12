Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ирак ищет другие варианты экспорта нефти после атаки на танкеры - 12.03.2026
Ирак ищет другие варианты экспорта нефти после атаки на танкеры
ДОХА, 12 мар - ПРАЙМ. Ирак ищет альтернативные варианты экспорта нефти после нападения на два танкера в ночь на четверг возле южного порта Басры, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы министерства нефти. Министр нефти Ирака Абдель Хайян Абдель Гани собрал в четверг сотрудников ведомства и нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию в отрасли после атак на танкеры. "На встрече обсуждались последствия, которые последовали за нападениями на два нефтяных танкера в территориальных водах Ираке... Также обсуждались альтернативные варианты, включая ситуацию с танкерами и изучение альтернативных методов экспорта иракской нефти", - уточнили в министерстве. Служба нацбезопасности Ирака ранее сообщила, что два танкера, один из которых ходил под флагом Мальты, подверглись атаке в территориальных водах Ирака, удалось спасти 39 членов экипажа, один погиб.
16:06 12.03.2026
 
Ирак ищет другие варианты экспорта нефти после атаки на танкеры

Ирак ищет альтернативные варианты экспорта нефти после атаки на танкеры в Басре

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Нефтяные танкеры. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
ДОХА, 12 мар - ПРАЙМ. Ирак ищет альтернативные варианты экспорта нефти после нападения на два танкера в ночь на четверг возле южного порта Басры, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы министерства нефти.
Министр нефти Ирака Абдель Хайян Абдель Гани собрал в четверг сотрудников ведомства и нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию в отрасли после атак на танкеры.
"На встрече обсуждались последствия, которые последовали за нападениями на два нефтяных танкера в территориальных водах Ираке... Также обсуждались альтернативные варианты, включая ситуацию с танкерами и изучение альтернативных методов экспорта иракской нефти", - уточнили в министерстве.
Служба нацбезопасности Ирака ранее сообщила, что два танкера, один из которых ходил под флагом Мальты, подверглись атаке в территориальных водах Ирака, удалось спасти 39 членов экипажа, один погиб.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Добыча нефти на месторождениях на юге Ирака сократилась более чем вдвое
9 марта, 19:44
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаИРАКМАЛЬТА
 
 
