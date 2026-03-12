https://1prime.ru/20260312/irak-868247697.html

Ирак ищет другие варианты экспорта нефти после атаки на танкеры

ДОХА, 12 мар - ПРАЙМ. Ирак ищет альтернативные варианты экспорта нефти после нападения на два танкера в ночь на четверг возле южного порта Басры, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы министерства нефти. Министр нефти Ирака Абдель Хайян Абдель Гани собрал в четверг сотрудников ведомства и нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию в отрасли после атак на танкеры. "На встрече обсуждались последствия, которые последовали за нападениями на два нефтяных танкера в территориальных водах Ираке... Также обсуждались альтернативные варианты, включая ситуацию с танкерами и изучение альтернативных методов экспорта иракской нефти", - уточнили в министерстве. Служба нацбезопасности Ирака ранее сообщила, что два танкера, один из которых ходил под флагом Мальты, подверглись атаке в территориальных водах Ирака, удалось спасти 39 членов экипажа, один погиб.

