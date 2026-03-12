Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетика
Ирак из-за военных действий сократил нефтедобычу почти втрое
2026-03-12T16:59+0300
2026-03-12T16:59+0300
ДОХА, 12 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в Ираке до начала военных действий превышала четыре миллиона баррелей в сутки, она продолжится в объёме 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщил в четверг министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани после заседания по ситуации в отрасли. "Ирак продолжит добывать нефть на уровне 1,4 миллиона баррелей в день", - сказал он, отметив, что "до военных действий добыча нефти в Ираке превышала четыре миллиона баррелей в сутки". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим ряд государств региона, в том числе Ирак, сокращают добычу нефти.
16:59 12.03.2026
 
Ирак из-за военных действий сократил нефтедобычу почти втрое

Ирак из-за военных действий сократил нефтедобычу почти втрое, до 1,4 млн б/с

Добыча нефти. Архивное фото
ДОХА, 12 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в Ираке до начала военных действий превышала четыре миллиона баррелей в сутки, она продолжится в объёме 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщил в четверг министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани после заседания по ситуации в отрасли.
"Ирак продолжит добывать нефть на уровне 1,4 миллиона баррелей в день", - сказал он, отметив, что "до военных действий добыча нефти в Ираке превышала четыре миллиона баррелей в сутки".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим ряд государств региона, в том числе Ирак, сокращают добычу нефти.
Нефтяные танкеры - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Ирак ищет другие варианты экспорта нефти после атаки на танкеры
