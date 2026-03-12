https://1prime.ru/20260312/irak-868249562.html

Ирак из-за военных действий сократил нефтедобычу почти втрое

ДОХА, 12 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в Ираке до начала военных действий превышала четыре миллиона баррелей в сутки, она продолжится в объёме 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщил в четверг министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани после заседания по ситуации в отрасли. "Ирак продолжит добывать нефть на уровне 1,4 миллиона баррелей в день", - сказал он, отметив, что "до военных действий добыча нефти в Ираке превышала четыре миллиона баррелей в сутки". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим ряд государств региона, в том числе Ирак, сокращают добычу нефти.

