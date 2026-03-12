Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ирана заявил об ударах по базам ВВС и штабу службы безопасности Израиля - 12.03.2026
Ирана заявил об ударах по базам ВВС и штабу службы безопасности Израиля
Ирана заявил об ударах по базам ВВС и штабу службы безопасности Израиля
2026-03-12T11:40+0300
2026-03-12T11:40+0300
иран
израиль
сша
али хаменеи
f-22
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Армия Ирана заявила о нанесении ударов БПЛА по базам Пальмахим и Увда ВВС и штаб-квартире службы безопасности Израиля. &quot;За последние часы армия Ирана дронами-&quot;камикадзе&quot; нанесла удары по наблюдательным вышкам, взлетно-посадочным полосам и ангарам авиабаз Пальмахим и Увда сионистского режима, а также по штаб-квартире &quot;Шин Бет&quot; этого режима&quot;, - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.По информации армии Ирана, база Пальмахим является центром запуска спутников и проведения ракетных испытания, на ней находятся такие системы ПВО как "Праща Давида", а также БПЛА Hermes 900. База Увда, по сведениям из заявления, представляет собой центр обучения пилотов ВВС Израиля и место дислокации американских истребителей F-22 Raptor. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
израиль
сша
иран, израиль, сша, али хаменеи, f-22, в мире
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Али Хаменеи, F-22, В мире
11:40 12.03.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг Исламской Республики Иран
Флаг Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаг Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Армия Ирана заявила о нанесении ударов БПЛА по базам Пальмахим и Увда ВВС и штаб-квартире службы безопасности Израиля.

"За последние часы армия Ирана дронами-"камикадзе" нанесла удары по наблюдательным вышкам, взлетно-посадочным полосам и ангарам авиабаз Пальмахим и Увда сионистского режима, а также по штаб-квартире "Шин Бет" этого режима", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

По информации армии Ирана, база Пальмахим является центром запуска спутников и проведения ракетных испытания, на ней находятся такие системы ПВО как "Праща Давида", а также БПЛА Hermes 900. База Увда, по сведениям из заявления, представляет собой центр обучения пилотов ВВС Израиля и место дислокации американских истребителей F-22 Raptor.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ИРАНИЗРАИЛЬСШААли ХаменеиF-22В мире
 
 
