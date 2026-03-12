Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260312/iran-868242003.html
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о новой широкомасштабной волне ударов по правительственным объектам в разных районах Ирана. "ЦАХАЛ начала широкую волну ударов по инфраструктуре... режима по всему Ирану", - говорится в сообщении военных для прессы.
12:51 12.03.2026 (обновлено: 12:52 12.03.2026)
 
Израиль заявил о новой волне ударов по Ирану

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о новой широкомасштабной волне ударов по правительственным объектам в разных районах Ирана.
"ЦАХАЛ начала широкую волну ударов по инфраструктуре... режима по всему Ирану", - говорится в сообщении военных для прессы.
 
