Израиль заявил о новой волне ударов по Ирану
Израиль заявил о новой волне ударов по Ирану - 12.03.2026, ПРАЙМ
Израиль заявил о новой волне ударов по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о новой широкомасштабной волне ударов по правительственным объектам в разных районах Ирана. | 12.03.2026, ПРАЙМ
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о новой широкомасштабной волне ударов по правительственным объектам в разных районах Ирана. "ЦАХАЛ начала широкую волну ударов по инфраструктуре... режима по всему Ирану", - говорится в сообщении военных для прессы.
