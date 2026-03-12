https://1prime.ru/20260312/iran-868246243.html
Дотком рассказал, во сколько американцам обойдутся удары по Ирану
Дотком рассказал, во сколько американцам обойдутся удары по Ирану - 12.03.2026, ПРАЙМ
Дотком рассказал, во сколько американцам обойдутся удары по Ирану
Удары США по Ирану обойдутся американским налогоплательщикам почти в 250 миллиардов долларов за полгода, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:18+0300
2026-03-12T15:18+0300
2026-03-12T15:18+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
али хаменеи
mega
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_a23d1507e04c3a0a6b7fdb42bf07e604.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Удары США по Ирану обойдутся американским налогоплательщикам почти в 250 миллиардов долларов за полгода, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. "Американские налогоплательщики (уже) потратили 15 миллиардов долларов, чтобы сменить одного Хаменеи на другого.... Американские налогоплательщики заплатят 43 миллиарда долларов за 30 дней, 129 миллиардов долларов за 90 дней, 249 миллиардов долларов за шесть месяцев", - написал Дотком в социальной сети X.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_190:0:985:596_1920x0_80_0_0_1c043294815a2af87dde896a138230f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, сша, израиль, али хаменеи, mega
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Mega
Дотком рассказал, во сколько американцам обойдутся удары по Ирану
Дотком: удары США по Ирану обойдутся налогоплательщикам в $250 млрд