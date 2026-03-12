Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожение близко". Иран спрогнозировал незавидную судьбу Израиля - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/iran-868261511.html
"Уничтожение близко". Иран спрогнозировал незавидную судьбу Израиля
"Уничтожение близко". Иран спрогнозировал незавидную судьбу Израиля - 12.03.2026, ПРАЙМ
"Уничтожение близко". Иран спрогнозировал незавидную судьбу Израиля
Иранская армия заявила, что уничтожение Израиля уже "близко", об этом сообщает агентство Fars. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T23:25+0300
2026-03-12T23:25+0300
мировая экономика
иран
израиль
вашингтон
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_192:0:3278:1736_1920x0_80_0_0_63ddd23dd65541d46da87a12367cfdc5.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Иранская армия заявила, что уничтожение Израиля уже "близко", об этом сообщает агентство Fars. "Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко", — указывается в публикации. Ранее в четверг новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна будет мстить за жертв, погибших в результате атак США и Израиля. Хаменеи также потребовал, чтобы Вашингтон и Тель-Авив компенсировали ущерб от нападений. По его словам, Ормузский пролив должен оставаться закрытым, и Иран будет использовать это как рычаг в противостоянии. Тегеран не исключил возможности открытия новых фронтов, если военные действия продолжатся. Верховный лидер также призвал страны Ближнего Востока как можно быстрее закрыть американские военные базы и выразил надежду на установление конструктивных отношений с соседними странами. Бывший верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля. В Иране был объявлен 40-дневный траур. В течение чуть более недели страной управлял временный совет, после чего руководство перешло к Хаменеи-младшему. Кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве целью объявили недопущение получения ядерного оружия Тегераном. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал местных жителей свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и отсутствии необходимости в возобновлении переговоров. На фоне нарастающей напряженности практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива.
https://1prime.ru/20260312/iran-868261364.html
иран
израиль
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_577:0:2892:1736_1920x0_80_0_0_308f0ca00117bbd709ac1fb2754d032a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, израиль, вашингтон, али хаменеи
Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ВАШИНГТОН, Али Хаменеи
23:25 12.03.2026
 
"Уничтожение близко". Иран спрогнозировал незавидную судьбу Израиля

Армия Ирана предупредила Израиль о скором уничтожении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Иранская армия заявила, что уничтожение Израиля уже "близко", об этом сообщает агентство Fars.
"Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко", — указывается в публикации.
Ранее в четверг новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна будет мстить за жертв, погибших в результате атак США и Израиля.
Хаменеи также потребовал, чтобы Вашингтон и Тель-Авив компенсировали ущерб от нападений. По его словам, Ормузский пролив должен оставаться закрытым, и Иран будет использовать это как рычаг в противостоянии. Тегеран не исключил возможности открытия новых фронтов, если военные действия продолжатся.
Верховный лидер также призвал страны Ближнего Востока как можно быстрее закрыть американские военные базы и выразил надежду на установление конструктивных отношений с соседними странами.
Бывший верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля. В Иране был объявлен 40-дневный траур. В течение чуть более недели страной управлял временный совет, после чего руководство перешло к Хаменеи-младшему.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве целью объявили недопущение получения ядерного оружия Тегераном. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал местных жителей свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и отсутствии необходимости в возобновлении переговоров.
На фоне нарастающей напряженности практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива.
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"Битва за ресурсы". На Западе заговорили о России после атак на Иран
23:19
 
Мировая экономикаИРАНИЗРАИЛЬВАШИНГТОНАли Хаменеи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала