"Уничтожение близко". Иран спрогнозировал незавидную судьбу Израиля

2026-03-12T23:25+0300

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Иранская армия заявила, что уничтожение Израиля уже "близко", об этом сообщает агентство Fars. "Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко", — указывается в публикации. Ранее в четверг новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна будет мстить за жертв, погибших в результате атак США и Израиля. Хаменеи также потребовал, чтобы Вашингтон и Тель-Авив компенсировали ущерб от нападений. По его словам, Ормузский пролив должен оставаться закрытым, и Иран будет использовать это как рычаг в противостоянии. Тегеран не исключил возможности открытия новых фронтов, если военные действия продолжатся. Верховный лидер также призвал страны Ближнего Востока как можно быстрее закрыть американские военные базы и выразил надежду на установление конструктивных отношений с соседними странами. Бывший верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля. В Иране был объявлен 40-дневный траур. В течение чуть более недели страной управлял временный совет, после чего руководство перешло к Хаменеи-младшему. Кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве целью объявили недопущение получения ядерного оружия Тегераном. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал местных жителей свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и отсутствии необходимости в возобновлении переговоров. На фоне нарастающей напряженности практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива.

