Италия высвободит из резервов почти десять миллионов баррелей нефти - 12.03.2026
Италия высвободит из резервов почти десять миллионов баррелей нефти
Италия высвободит из резервов почти десять миллионов баррелей нефти
2026-03-12T21:45+0300
2026-03-12T21:45+0300
РИМ, 12 мар - ПРАЙМ. Италия высвободит из своих резервов почти 10 миллионов баррелей нефти, сообщило министерство окружающей среды и энергетической безопасности. "… Девять миллионов 966 тысяч баррелей составляет приблизительно 2,5% от общего объема, предоставленных странами МЭА (Международное энергетическое агентство) для решения текущей проблемы нехватки нефти", - говорится в сообщении. В четверг глава МЭА Фатих Бироль отметил, что решение членов МЭА высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке нацелено на улучшение ситуации с поставками. США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей, сообщил ранее глава минэнерго страны Крис Райт. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
21:45 12.03.2026
 
Италия высвободит из резервов почти десять миллионов баррелей нефти

РИМ, 12 мар - ПРАЙМ. Италия высвободит из своих резервов почти 10 миллионов баррелей нефти, сообщило министерство окружающей среды и энергетической безопасности.
"… Девять миллионов 966 тысяч баррелей составляет приблизительно 2,5% от общего объема, предоставленных странами МЭА (Международное энергетическое агентство) для решения текущей проблемы нехватки нефти", - говорится в сообщении.
В четверг глава МЭА Фатих Бироль отметил, что решение членов МЭА высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке нацелено на улучшение ситуации с поставками.
США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей, сообщил ранее глава минэнерго страны Крис Райт.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Нефтью теперь управляют только два фактора
