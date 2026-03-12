https://1prime.ru/20260312/italiya-868258108.html

Италия высвободит из резервов почти десять миллионов баррелей нефти

Италия высвободит из своих резервов почти 10 миллионов баррелей нефти, сообщило министерство окружающей среды и энергетической безопасности. | 12.03.2026, ПРАЙМ

РИМ, 12 мар - ПРАЙМ. Италия высвободит из своих резервов почти 10 миллионов баррелей нефти, сообщило министерство окружающей среды и энергетической безопасности. "… Девять миллионов 966 тысяч баррелей составляет приблизительно 2,5% от общего объема, предоставленных странами МЭА (Международное энергетическое агентство) для решения текущей проблемы нехватки нефти", - говорится в сообщении. В четверг глава МЭА Фатих Бироль отметил, что решение членов МЭА высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке нацелено на улучшение ситуации с поставками. США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей, сообщил ранее глава минэнерго страны Крис Райт. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

