Израиль заявил о крупнейшем ударе со стороны "Хезболлы" - 12.03.2026
Израиль заявил о крупнейшем ударе со стороны "Хезболлы"
Израиль заявил о крупнейшем ударе со стороны "Хезболлы"
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала крупнейший удар со стороны ливанского движения "Хезболлах" за время нынешней эскалации, из Ливана в среду было выпущено по Израилю свыше 200 ракет и снарядов, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани. "Прошлым вечером "Хезболлах" спланировала одновременную атаку с Ираном, обстреляв ракетами и беспилотниками города и населенные пункты по всему Израилю. Это примерно 200 ракет, около 20 БПЛА, и к этому следует добавить баллистические ракеты, которые одновременно запускались из Ирана", - заявил Шошани на брифинге. По словам представителя военных, это был самый массированный ракетный обстрел со стороны "Хезболлах" с начала операции Израиля и США против Ирана. В Израиле от этой атаки пострадали несколько человек, по данным медицинских служб. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
14:05 12.03.2026
 
© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля
© flickr.com / timtom.ch
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала крупнейший удар со стороны ливанского движения "Хезболлах" за время нынешней эскалации, из Ливана в среду было выпущено по Израилю свыше 200 ракет и снарядов, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани.
"Прошлым вечером "Хезболлах" спланировала одновременную атаку с Ираном, обстреляв ракетами и беспилотниками города и населенные пункты по всему Израилю. Это примерно 200 ракет, около 20 БПЛА, и к этому следует добавить баллистические ракеты, которые одновременно запускались из Ирана", - заявил Шошани на брифинге.
По словам представителя военных, это был самый массированный ракетный обстрел со стороны "Хезболлах" с начала операции Израиля и США против Ирана.
В Израиле от этой атаки пострадали несколько человек, по данным медицинских служб.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
 
