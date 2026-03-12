https://1prime.ru/20260312/japonija-868230570.html

Япония намерена выпустить из резервов 80 миллионов баррелей нефти

ТОКИО, 12 мар – ПРАЙМ. Объем нефти, которую Япония намерена выпустить из своих резервов, составит 80 миллионов баррелей, сообщила деловая газета "Никкэй" со ссылкой на министерство экономики страны. Такой объем соответствует необходимому на 45 дней количеству нефти. Как ожидается, из коммерческих резервов будет взято количество, соответствующее 15 дням, а из государственных – 30 дням. Это пятый выпуск нефти из резервов в Японии. Первый, самостоятельно проведенный, был в 1979 году на волне так называемого "второго нефтяного кризиса". Второй и третий в 1991 и в 2005 соответственно – по согласованию с международным экономическим агентством из-за войны в Персидском заливе и урагана "Катрина" в США. В 2011 году Япония провела самостоятельный выпуск нефти из резервов из-за землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" и по согласованию с МЭА из-за событий в Ливии. В 2022 году также по согласованию с МЭА на фоне украинского кризиса. Япония намерена начать выпуск резерва с 16 марта. Страна располагает запасом нефти на 254 дня, это около 470 миллионов баррелей. Из них в государственных хранилищах запаса нефти хватит на 146 дней, а в хранилищах нефтяных и торговых компаний – на 101 день. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Почти весь этот объем идет через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, передавало во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники.

