NYT рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только поставки и цены на энергоносители, но также сказался на мировых рынках удобрений, пластмасс и даже сахара, пишет издание New York Times. "Последствия войны США и Израиля с Ираном для мировых цен на сырьевые товары распространяются далеко за пределы энергетических рынков. От основных видов пластмасс и удобрений, производимых в Саудовской Аравии и Омане, до сахара из Бразилии и гелия из Катара, конфликт повлиял на цены, поставки и производство множества товаров, имеющих важное значение для мировой экономики", - пишет издание. Отмечается, что то, насколько серьезными будут экономические последствия, во многом будет зависеть от того, как долго продлится конфликт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
