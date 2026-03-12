Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYT рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 12.03.2026
NYT рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
NYT рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 12.03.2026, ПРАЙМ
NYT рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только поставки и цены на энергоносители, но также сказался на мировых рынках удобрений, пластмасс и даже сахара, пишет... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T14:08+0300
2026-03-12T14:08+0300
нефть
сша
иран
ближний восток
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только поставки и цены на энергоносители, но также сказался на мировых рынках удобрений, пластмасс и даже сахара, пишет издание New York Times. "Последствия войны США и Израиля с Ираном для мировых цен на сырьевые товары распространяются далеко за пределы энергетических рынков. От основных видов пластмасс и удобрений, производимых в Саудовской Аравии и Омане, до сахара из Бразилии и гелия из Катара, конфликт повлиял на цены, поставки и производство множества товаров, имеющих важное значение для мировой экономики", - пишет издание. Отмечается, что то, насколько серьезными будут экономические последствия, во многом будет зависеть от того, как долго продлится конфликт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
сша
иран
ближний восток
нефть, сша, иран, ближний восток, new york times
Нефть, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, New York Times
14:08 12.03.2026
 
NYT рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

NYT: конфликт на Ближнем Востоке повлиял на мировые цены на удобрения и пластмассы

© AP Photo Дым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране
© AP Photo
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только поставки и цены на энергоносители, но также сказался на мировых рынках удобрений, пластмасс и даже сахара, пишет издание New York Times.
"Последствия войны США и Израиля с Ираном для мировых цен на сырьевые товары распространяются далеко за пределы энергетических рынков. От основных видов пластмасс и удобрений, производимых в Саудовской Аравии и Омане, до сахара из Бразилии и гелия из Катара, конфликт повлиял на цены, поставки и производство множества товаров, имеющих важное значение для мировой экономики", - пишет издание.
Отмечается, что то, насколько серьезными будут экономические последствия, во многом будет зависеть от того, как долго продлится конфликт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
 
НефтьСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКNew York Times
 
 
