Малков назвал офсетные контракты для импортозамещения перспективными
19:45 12.03.2026
 
Малков назвал офсетные контракты для импортозамещения перспективными

Малков назвал офсетные контракты для импортозамещения перспективными, но им нужен импульс

© РИА Новости . Пресс-служба правительства Рязанской области
Павел Малков
Павел Малков. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба правительства Рязанской области
Перейти в медиабанк
РЯЗАНЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков заявил, что офсетные контракты являются одним из перспективных механизмов для стимулирования создания импортозамещающих производств, и ему требуется дополнительный импульс для развития.
По информации пресс-службы правительства Рязанской области, Малков провел в режиме видеоконференцсвязи заседание комиссии Госсовета, участники которого рассмотрели опыт заключения офсетных контрактов на примере Москвы и Приморского края, обсудили мировую практику, а также потенциал этого механизма в решении задач по сокращению зависимости от импорта в приоритетных отраслях экономики страны.
"Необходимы дополнительные меры для обеспечения роста инвестиций в проекты импортозамещения. Их проработку комиссия ведет совместно с Межведомственной комиссией Совета Безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере, Минпромторгом России", - приводятся в сообщении слова Малкова.
"Для стимулирования создания импортозамещающих производств мы видим большой потенциал у системы госзакупок. А заключение офсетных контрактов считаем одним из перспективных механизмов, сейчас ему нужен дополнительный импульс для развития", - добавил он.
По словам Малкова, дальнейшая работа должна учитывать специализацию, кадровые возможности регионов, логистику, стимулирующие меры для инвесторов, которые готовы участвовать в проектах по созданию импортозамещающих производств.
