Глава МЭА заявил об острейшем кризисе на мировых энергетических рынках

энергетика
нефть
ближний восток
фатих бироль
мэа
СТАМБУЛ, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые энергетические рынки переживают острейший кризис в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, заявил в четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "Мировые энергетические рынки переживают сейчас острейший кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке. В связи с обстановкой в Ормузском проливе возникли серьезные перебои в поставках нефти и газа", - заявил Бироль в Стамбуле журналистам, среди которых был корреспондент РИА Новости. Бироль отметил, что решение членов МЭА высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке нацелено на улучшение ситуации с поставками. Речь идет о самом большом объеме за все время существования агентства. Согласованное сокращение запасов является шестым в истории агентства, которое было создано в 1974 году. Предыдущие коллективные действия были предприняты в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году, говорится в сообщении агентства. Отмечается, что чрезвычайные запасы будут доступны рынку в течение периода времени, соответствующего национальным условиям каждой страны-участницы, и будут сопровождаться дополнительными мерами со стороны некоторых стран. У стран-членов МЭА более 1,2 миллиарда баррелей чрезвычайных запасов и 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.
ближний восток
