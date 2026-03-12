https://1prime.ru/20260312/mema-868234205.html

На Западе забили тревогу из-за новых шагов Европы против России

На Западе забили тревогу из-за новых шагов Европы против России

На Западе забили тревогу из-за новых шагов Европы против России

ЕС делает все возможное для продолжения войны с Россией на Украине, пишет член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Мы не знаем, как долго люди...

украина

европа

венгрия

россия

ес

спецоперация на украине

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. ЕС делает все возможное для продолжения войны с Россией на Украине, пишет член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Мы не знаем, как долго люди будут это терпеть. Что мы знаем, так это то, что ЕС делает все, что в его силах, чтобы продолжать войну на Украине и вести войну против России. Милитаризация Европы продолжается, миллиарды тратятся на перевооружение", — говорится в публикации.Политик добавил, что Европейская комиссия хочет обойти решение о приостановлении предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По его мнению, это очень хорошо говорит о том, что Европейский союз не уважает ни свои собственные законы, ни волю государств-членов, ни даже волю людей.Это недемократический институт, который сейчас превратился в военную машину, готовящую Европе катастрофическое будущее, отметил Мема.Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".

украина

европа

венгрия

2026

