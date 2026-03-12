https://1prime.ru/20260312/neft-868233631.html
Цена на нефть марки Brent превысила сто доллларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила сто доллларов за баррель - 12.03.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent превысила сто доллларов за баррель
Мировые цены на нефть продолжают расти на порядка 9% в четверг утром после атаки на нефтяные танкеры у берегов Ирака, свидетельствуют данные торгов и... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T08:53+0300
2026-03-12T08:53+0300
2026-03-12T08:53+0300
энергетика
нефть
ирак
ближний восток
ормузский пролив
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти на порядка 9% в четверг утром после атаки на нефтяные танкеры у берегов Ирака, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 9,5% относительно предыдущего закрытия - до 100,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 8,78%, до 94,91 доллара. Ранее в ходе торгов четверга нефть дорожала более чем на 9%. Инвесторы следят за геополитической ситуацией в мире. Ранее в четверг глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси сообщил, что работа нефтяных портов страны приостановлена после атаки на два нефтяных танкера возле порта Басры на юге Ирака. Кроме того, члены Международного энергетического агентством (МЭА) в среду договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Страны "Большой семерки", которые провели онлайн-переговоры, поддержали использование стратегических резервов. "Раскрытие МЭА данных о запасах нефти может быть лишь временным решением, поскольку перебои в поставках нефти через Ормузский пролив и значительная остановка добычи в некоторых странах Ближнего Востока могут привести к долгосрочному дефициту предложения", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега Moomoo ANZ Тины Тенг (Tina Teng). "Цены на нефть продолжают испытывать повышательное давление, поскольку не наблюдается признаков деэскалации войны на Ближнем Востоке", - добавляет аналитик. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа.
https://1prime.ru/20260312/energoresursy-868232936.html
https://1prime.ru/20260312/potryaseniya-868216968.html
https://1prime.ru/20260311/iran-868222970.html
ирак
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ирак, ближний восток, ормузский пролив, мэа
Энергетика, Нефть, ИРАК, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, МЭА
Цена на нефть марки Brent превысила сто доллларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила $100 после атаки на танкеры у берегов Ирака
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти на порядка 9% в четверг утром после атаки на нефтяные танкеры у берегов Ирака, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 9,5% относительно предыдущего закрытия - до 100,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 8,78%, до 94,91 доллара.
Дмитриев: в мире начинают лучше понимать роль российских нефти и газа
Ранее в ходе торгов четверга нефть дорожала более чем на 9%.
Инвесторы следят за геополитической ситуацией в мире. Ранее в четверг глава Управления портами Ирака
Фархан аль-Фартуси сообщил, что работа нефтяных портов страны приостановлена после атаки на два нефтяных танкера возле порта Басры на юге Ирака.
Кроме того, члены Международного энергетического агентством (МЭА
) в среду договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
. Страны "Большой семерки", которые провели онлайн-переговоры, поддержали использование стратегических резервов.
"Раскрытие МЭА данных о запасах нефти может быть лишь временным решением, поскольку перебои в поставках нефти через Ормузский пролив
и значительная остановка добычи в некоторых странах Ближнего Востока могут привести к долгосрочному дефициту предложения", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега Moomoo ANZ Тины Тенг (Tina Teng).
"Готовьтесь к немыслимому". Мировая элита ждет нефтяных потрясений
"Цены на нефть продолжают испытывать повышательное давление, поскольку не наблюдается признаков деэскалации войны на Ближнем Востоке", - добавляет аналитик.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа.
На Западе раскрыли реальный ущерб США от ответа Ирана