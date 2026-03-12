https://1prime.ru/20260312/neft-868233631.html

Цена на нефть марки Brent превысила сто доллларов за баррель

2026-03-12T08:53+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти на порядка 9% в четверг утром после атаки на нефтяные танкеры у берегов Ирака, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 9,5% относительно предыдущего закрытия - до 100,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 8,78%, до 94,91 доллара. Ранее в ходе торгов четверга нефть дорожала более чем на 9%. Инвесторы следят за геополитической ситуацией в мире. Ранее в четверг глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси сообщил, что работа нефтяных портов страны приостановлена после атаки на два нефтяных танкера возле порта Басры на юге Ирака. Кроме того, члены Международного энергетического агентством (МЭА) в среду договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Страны "Большой семерки", которые провели онлайн-переговоры, поддержали использование стратегических резервов. "Раскрытие МЭА данных о запасах нефти может быть лишь временным решением, поскольку перебои в поставках нефти через Ормузский пролив и значительная остановка добычи в некоторых странах Ближнего Востока могут привести к долгосрочному дефициту предложения", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега Moomoo ANZ Тины Тенг (Tina Teng). "Цены на нефть продолжают испытывать повышательное давление, поскольку не наблюдается признаков деэскалации войны на Ближнем Востоке", - добавляет аналитик. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа.

