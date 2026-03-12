https://1prime.ru/20260312/neft-868235437.html

WSJ: власти США за несколько часов изменили позицию по выбросу нефти

2026-03-12T10:12+0300

ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в течение нескольких часов изменила позицию и поддержала крупнейший в истории выброс стратегических запасов нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. По данным издания, еще утром министр энергетики США Крис Райт сообщил коллегам из стран "большой семерки", что масштабное вмешательство на рынке преждевременно, поскольку цены на нефть недавно опустились ниже 90 долларов за баррель. Однако менее чем через два часа Вашингтон изменил позицию и начал убеждать союзников поддержать масштабный выброс нефти, пишет газета. По словам высокопоставленного чиновника администрации, "разворот на 180 градусов" произошел после того, как Трамп самолично изменил свое решение. Советники убедили президента, что вмешательство необходимо для сдерживания резкой волатильности цен на фоне конфликта с Ираном. После этого Трамп поручил министру энергетики продвигать идею высвобождения нефти на международном уровне. В результате 32 страны Международного энергетического агентства согласились провести крупнейший в истории выброс стратегических запасов — около 400 миллионов баррелей, что более чем вдвое превышает предыдущие подобные операции. По данным WSJ, решение было принято в ускоренном порядке — без стандартного 48-часового периода обсуждения, который обычно предусмотрен правилами агентства. Белый дом позднее объяснил необходимость шага рисками длительного перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировой торговли нефтью.

