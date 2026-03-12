Южная Корея высвободит из резервов 22,4 миллиона баррелей нефти

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
энергетика
нефть
мировая экономика
ближний восток
сша
южная корея
мэа
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Власти Республики Корея приняли решение выпустить из своих резервов 22,4 миллиона баррелей нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщило министерство финансов и торговли в пресс-релизе. Ранее в среду 32 страны-члена Международного энергетического агентства (МЭА), среди которых есть и Южная Корея, единогласно договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в условиях ситуации на Ближнем Востоке. По последним данным южнокорейских властей, в настоящее время страна располагает запасами сырой нефти и нефтепродуктов на 208 дней. "Наша страна планирует выпустить в общей сложности 22,46 миллиона баррелей", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте южнокорейского ведомства в четверг. Как отмечается, планируемое к выпуску количество южнокорейской нефти составит 5,6% от общего объема в размере 400 миллионов баррелей, согласованного МЭА. Предстоящий выпуск нефти в размере 22,4 миллиона баррелей должен стать шестым по счету и крупнейшим выпуском в истории Республики Корея. Во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов Южной Кореей из резервов были высвобождены 4,9 миллиона баррелей нефти. Кроме того, в 2022 году, когда члены МЭА приняли решение выпустить 182 миллиона баррелей, Республика Корея высвобождала нефть из своих резервов два раза. Тогда общий объем выпущенной нефти составил 11,6 миллиона баррелей. Также нефть из южнокорейских резервов высвобождалась в соответствии с решениями МЭА в 2005 году после урагана "Катрина" в США и в 2011 году во время гражданской войны в Ливии. Министерство финансов и торговли Республики Корея подчеркнуло, что власти страны планируют продолжить консультации с руководством МЭА для уточнения конкретных обстоятельств и времени выпуска нефти из резервов, чтобы они как можно лучше соответствовали интересам и позиции южнокорейского государства. В ведомстве также отметили, что подобные меры поспособствуют стабилизации мирового нефтяного рынка и снижению влияния кризиса на Ближнем Востоке на ценообразование внутри страны. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
нефть, мировая экономика, ближний восток, сша, южная корея, мэа
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МЭА
