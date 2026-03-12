https://1prime.ru/20260312/neft-868240462.html

МЭА вдвое понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году

МЭА вдвое понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году - 12.03.2026, ПРАЙМ

МЭА вдвое понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по темпам роста мировой добычи нефти по итогам 2026 года вдвое - на 1,28 миллиона баррелей в... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T12:03+0300

2026-03-12T12:03+0300

2026-03-12T12:03+0300

энергетика

нефть

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_330b501788a339386b23dfcea9329326.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по темпам роста мировой добычи нефти по итогам 2026 года вдвое - на 1,28 миллиона баррелей в сутки, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает добычу на уровне 107,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в мартовском докладе агентства. Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году вырастет на 2,39 миллиона баррелей в сутки - до 108,56 миллиона баррелей в день. Согласно приложенным таблицам, теперь МЭА ожидает, что добыча нефти в мире в этом году вырастет на 1,11 миллиона баррелей в сутки - до 107,23 миллиона баррелей в сутки. По оценке МЭА, в 2025 году нефтедобыча выросла на 3,05 миллиона баррелей в сутки и составила в среднем 106,12 миллиона баррелей в день.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мэа