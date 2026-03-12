МЭА вдвое понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
энергетика
нефть
мэа
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по темпам роста мировой добычи нефти по итогам 2026 года вдвое - на 1,28 миллиона баррелей в сутки, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает добычу на уровне 107,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в мартовском докладе агентства. Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году вырастет на 2,39 миллиона баррелей в сутки - до 108,56 миллиона баррелей в день. Согласно приложенным таблицам, теперь МЭА ожидает, что добыча нефти в мире в этом году вырастет на 1,11 миллиона баррелей в сутки - до 107,23 миллиона баррелей в сутки. По оценке МЭА, в 2025 году нефтедобыча выросла на 3,05 миллиона баррелей в сутки и составила в среднем 106,12 миллиона баррелей в день.
2026
нефть, мэа
Энергетика, Нефть, МЭА
12:03 12.03.2026
 
Нефтяная качалка
Нефтяная качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по темпам роста мировой добычи нефти по итогам 2026 года вдвое - на 1,28 миллиона баррелей в сутки, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает добычу на уровне 107,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в мартовском докладе агентства.
Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году вырастет на 2,39 миллиона баррелей в сутки - до 108,56 миллиона баррелей в день.
Согласно приложенным таблицам, теперь МЭА ожидает, что добыча нефти в мире в этом году вырастет на 1,11 миллиона баррелей в сутки - до 107,23 миллиона баррелей в сутки.
По оценке МЭА, в 2025 году нефтедобыча выросла на 3,05 миллиона баррелей в сутки и составила в среднем 106,12 миллиона баррелей в день.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
