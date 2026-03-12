https://1prime.ru/20260312/neft-868240633.html
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году - 12.03.2026, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 200 тысяч баррелей в сутки, до 650 тысяч баррелей в | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T12:04+0300
2026-03-12T12:04+0300
2026-03-12T12:04+0300
энергетика
нефть
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 200 тысяч баррелей в сутки, до 650 тысяч баррелей в сутки, и теперь ожидает спрос на уровне 104,77 миллиона баррелей в сутки, следует из мартовского доклада МЭА. В текущем докладе МЭА оценило спрос на нефть в 2025 году в 104,12 миллиона баррелей в сутки. Оценка была пересмотрена по сравнению с прошлым докладом в сторону увеличения на 100 тысяч баррелей в сутки. Тогда же МЭА ожидало роста спроса на нефть по итогам текущего года на 850 тысяч баррелей в сутки, до 104,87 миллиона баррелей в сутки. Согласно новому докладу, в текущем году спрос должен вырасти на 650 тысяч баррелей в сутки, до 104,77 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, агентство понизило прогноз на 200 тысяч баррелей в сутки.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мэа
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть на 2025 год на 200 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ.
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 200 тысяч баррелей в сутки, до 650 тысяч баррелей в сутки, и теперь ожидает спрос на уровне 104,77 миллиона баррелей в сутки, следует из мартовского доклада
МЭА.
В текущем докладе МЭА оценило спрос на нефть в 2025 году в 104,12 миллиона баррелей в сутки. Оценка была пересмотрена по сравнению с прошлым докладом в сторону увеличения на 100 тысяч баррелей в сутки. Тогда же МЭА ожидало роста спроса на нефть по итогам текущего года на 850 тысяч баррелей в сутки, до 104,87 миллиона баррелей в сутки.
Согласно новому докладу, в текущем году спрос должен вырасти на 650 тысяч баррелей в сутки, до 104,77 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, агентство понизило прогноз на 200 тысяч баррелей в сутки.