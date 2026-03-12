Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива - 12.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260312/neft-868240765.html
МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива
МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива - 12.03.2026, ПРАЙМ
МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива
2026-03-12T12:06+0300
2026-03-12T12:06+0300
нефть
персидский залив
ормузский пролив
ближний восток
мэа
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива, сообщило в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА). "В связи с тем, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 миллионов баррелей в сутки в довоенный период до практически полного их сокращения в настоящее время, а пропускная способность этого важнейшего водного пути ограничена и хранилища заполняются, страны Персидского залива сократили общую добычу нефти по меньшей мере на 10 миллионов баррелей в сутки", - говорится в отчете. МЭА отмечает, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает крупнейший сбой в поставках за всю историю мирового рынка нефти и в отсутствие быстрого возобновления судоходства потери будут увеличиваться.
персидский залив
ормузский пролив
ближний восток
нефть, персидский залив, ормузский пролив, ближний восток, мэа
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА
12:06 12.03.2026
 
МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива

МЭА: страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива, сообщило в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА).
"В связи с тем, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 миллионов баррелей в сутки в довоенный период до практически полного их сокращения в настоящее время, а пропускная способность этого важнейшего водного пути ограничена и хранилища заполняются, страны Персидского залива сократили общую добычу нефти по меньшей мере на 10 миллионов баррелей в сутки", - говорится в отчете.
МЭА отмечает, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает крупнейший сбой в поставках за всю историю мирового рынка нефти и в отсутствие быстрого возобновления судоходства потери будут увеличиваться.
 
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА
 
 
