https://1prime.ru/20260312/neft-868240765.html
МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива
МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива - 12.03.2026, ПРАЙМ
МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива
Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива, сообщило в своем докладе... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T12:06+0300
2026-03-12T12:06+0300
2026-03-12T12:06+0300
нефть
персидский залив
ормузский пролив
ближний восток
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864739256_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_35df490b84ef14c56e57400424eaf0ab.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива, сообщило в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА). "В связи с тем, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 миллионов баррелей в сутки в довоенный период до практически полного их сокращения в настоящее время, а пропускная способность этого важнейшего водного пути ограничена и хранилища заполняются, страны Персидского залива сократили общую добычу нефти по меньшей мере на 10 миллионов баррелей в сутки", - говорится в отчете. МЭА отмечает, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает крупнейший сбой в поставках за всю историю мирового рынка нефти и в отсутствие быстрого возобновления судоходства потери будут увеличиваться.
персидский залив
ормузский пролив
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864739256_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_2567a158a76cc0bd89321762f90d11b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, персидский залив, ормузский пролив, ближний восток, мэа
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА
МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива
МЭА: страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки