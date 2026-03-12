https://1prime.ru/20260312/neft-868240765.html

МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива

МЭА оценило сокращение добычи нефти странами Персидского залива

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива, сообщило в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА). "В связи с тем, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 миллионов баррелей в сутки в довоенный период до практически полного их сокращения в настоящее время, а пропускная способность этого важнейшего водного пути ограничена и хранилища заполняются, страны Персидского залива сократили общую добычу нефти по меньшей мере на 10 миллионов баррелей в сутки", - говорится в отчете. МЭА отмечает, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает крупнейший сбой в поставках за всю историю мирового рынка нефти и в отсутствие быстрого возобновления судоходства потери будут увеличиваться.

