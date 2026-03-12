https://1prime.ru/20260312/neft-868241183.html
Мировые запасы нефти в январе выросли на 47 миллионов баррелей
Мировые запасы нефти в январе выросли на 47 миллионов баррелей - 12.03.2026, ПРАЙМ
Мировые запасы нефти в январе выросли на 47 миллионов баррелей
Мировые запасы нефти в январе увеличились на 47 миллионов баррелей и составили 8,21 миллиарда баррелей, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года,... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T12:12+0300
2026-03-12T12:12+0300
2026-03-12T12:38+0300
энергетика
нефть
ближний восток
мэа
оэср
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые запасы нефти в январе увеличились на 47 миллионов баррелей и составили 8,21 миллиарда баррелей, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Глобальные наблюдаемые запасы выросли на 47 миллионов баррелей, до 8210 миллионов баррелей в январе, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года. Примерно половина из них хранилась в странах ОЭСР, включая как промышленные, так и государственные запасы", - говорится в докладе. В среду агентство сообщило, что 32 страны - члена МЭА единогласно договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В докладе отмечается, что это высвобождение станет шестым в истории МЭА и самым крупным за всю историю. "Запасы будут предоставлены рынку в течение ближайших недель и месяцев в зависимости от национальных обстоятельств", - сказано в документе. В настоящее время страны-члены агентства имеют 1,2 миллиарда баррелей государственных запасов.
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_58d424464c40fd67bfc998069598e9bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ближний восток, мэа, оэср
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА, ОЭСР
Мировые запасы нефти в январе выросли на 47 миллионов баррелей
МЭА: мировые запасы нефти в январе достигли самого высокого уровня с февраля 2021 года
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ.
Мировые запасы нефти в январе увеличились на 47 миллионов баррелей и составили 8,21 миллиарда баррелей, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года, говорится в ежемесячном докладе
Международного энергетического агентства (МЭА).
"Глобальные наблюдаемые запасы выросли на 47 миллионов баррелей, до 8210 миллионов баррелей в январе, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года. Примерно половина из них хранилась в странах ОЭСР, включая как промышленные, так и государственные запасы", - говорится в докладе.
В среду агентство сообщило, что 32 страны - члена МЭА единогласно договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
В докладе отмечается, что это высвобождение станет шестым в истории МЭА и самым крупным за всю историю.
"Запасы будут предоставлены рынку в течение ближайших недель и месяцев в зависимости от национальных обстоятельств", - сказано в документе.
В настоящее время страны-члены агентства имеют 1,2 миллиарда баррелей государственных запасов.