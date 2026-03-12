https://1prime.ru/20260312/neft-868241183.html

Мировые запасы нефти в январе выросли на 47 миллионов баррелей

2026-03-12T12:12+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые запасы нефти в январе увеличились на 47 миллионов баррелей и составили 8,21 миллиарда баррелей, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Глобальные наблюдаемые запасы выросли на 47 миллионов баррелей, до 8210 миллионов баррелей в январе, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года. Примерно половина из них хранилась в странах ОЭСР, включая как промышленные, так и государственные запасы", - говорится в докладе. В среду агентство сообщило, что 32 страны - члена МЭА единогласно договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В докладе отмечается, что это высвобождение станет шестым в истории МЭА и самым крупным за всю историю. "Запасы будут предоставлены рынку в течение ближайших недель и месяцев в зависимости от национальных обстоятельств", - сказано в документе. В настоящее время страны-члены агентства имеют 1,2 миллиарда баррелей государственных запасов.

