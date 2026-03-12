Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые запасы нефти в январе выросли на 47 миллионов баррелей - 12.03.2026
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Мировые запасы нефти в январе выросли на 47 миллионов баррелей
Мировые запасы нефти в январе выросли на 47 миллионов баррелей
энергетика
нефть
ближний восток
мэа
оэср
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые запасы нефти в январе увеличились на 47 миллионов баррелей и составили 8,21 миллиарда баррелей, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Глобальные наблюдаемые запасы выросли на 47 миллионов баррелей, до 8210 миллионов баррелей в январе, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года. Примерно половина из них хранилась в странах ОЭСР, включая как промышленные, так и государственные запасы", - говорится в докладе. В среду агентство сообщило, что 32 страны - члена МЭА единогласно договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В докладе отмечается, что это высвобождение станет шестым в истории МЭА и самым крупным за всю историю. "Запасы будут предоставлены рынку в течение ближайших недель и месяцев в зависимости от национальных обстоятельств", - сказано в документе. В настоящее время страны-члены агентства имеют 1,2 миллиарда баррелей государственных запасов.
нефть, ближний восток, мэа, оэср
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МЭА, ОЭСР
12:12 12.03.2026 (обновлено: 12:38 12.03.2026)
 
Мировые запасы нефти в январе выросли на 47 миллионов баррелей

МЭА: мировые запасы нефти в январе достигли самого высокого уровня с февраля 2021 года

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые запасы нефти в январе увеличились на 47 миллионов баррелей и составили 8,21 миллиарда баррелей, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Глобальные наблюдаемые запасы выросли на 47 миллионов баррелей, до 8210 миллионов баррелей в январе, достигнув самого высокого уровня с февраля 2021 года. Примерно половина из них хранилась в странах ОЭСР, включая как промышленные, так и государственные запасы", - говорится в докладе.
В среду агентство сообщило, что 32 страны - члена МЭА единогласно договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
В докладе отмечается, что это высвобождение станет шестым в истории МЭА и самым крупным за всю историю.
"Запасы будут предоставлены рынку в течение ближайших недель и месяцев в зависимости от национальных обстоятельств", - сказано в документе.
В настоящее время страны-члены агентства имеют 1,2 миллиарда баррелей государственных запасов.
 
ЭнергетикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКМЭАОЭСР
 
 
