Бангладеш попросила США разрешить импорт российской нефти - 12.03.2026
Энергетика
https://1prime.ru/20260312/neft-868241462.html
Бангладеш попросила США разрешить импорт российской нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865249960_0:242:2783:1807_1920x0_80_0_0_139084bd57de7da81debfcce554bad09.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – ПРАЙМ. Правительство Бангладеш обратилось к США с просьбой о временном разрешении на импорт нефти из России на фоне неопределенности на мировом энергетическом рынке, заявил министр финансов и планирования Амир Хасру Махмуд Чоудхури. Чоудхури отметил, что Бангладеш обратился к США после того, как Вашингтон предоставил Индии временное разрешение на покупку российской нефти, которая оказалась в море. Он также добавил, что правительство Бангладеш готовится ко всем возможным сценариям на случай затяжного конфликта на Ближнем Востоке. "Мы сказали им, что если Бангладеш также получит такую возможность, это станет значительной поддержкой для нашей экономики. Они ответили, что вопрос будет передан в Вашингтон", - сказал министр изданию Dhaka Tribune после встречи с послом США в Бангладеш Брентом Кристенсеном. Ранее глава минэнерго США сообщил, что Соединенные Штаты разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив. В свою очередь высокопоставленный представитель правительства Индии заявил агентству ПТИ, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
нефть, сша, бангладеш, индия, россия
Энергетика, Нефть, США, Бангладеш, ИНДИЯ, РОССИЯ
12:43 12.03.2026 (обновлено: 12:44 12.03.2026)
 
Бангладеш попросила США разрешить импорт российской нефти

Власти Бангладеш попросили США о временном разрешении на импорт нефти из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Нефтяная качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – ПРАЙМ. Правительство Бангладеш обратилось к США с просьбой о временном разрешении на импорт нефти из России на фоне неопределенности на мировом энергетическом рынке, заявил министр финансов и планирования Амир Хасру Махмуд Чоудхури.
Чоудхури отметил, что Бангладеш обратился к США после того, как Вашингтон предоставил Индии временное разрешение на покупку российской нефти, которая оказалась в море. Он также добавил, что правительство Бангладеш готовится ко всем возможным сценариям на случай затяжного конфликта на Ближнем Востоке.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году
12:04
"Мы сказали им, что если Бангладеш также получит такую возможность, это станет значительной поддержкой для нашей экономики. Они ответили, что вопрос будет передан в Вашингтон", - сказал министр изданию Dhaka Tribune после встречи с послом США в Бангладеш Брентом Кристенсеном.
Ранее глава минэнерго США сообщил, что Соединенные Штаты разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
В свою очередь высокопоставленный представитель правительства Индии заявил агентству ПТИ, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Дмитриев: в мире начинают лучше понимать роль российских нефти и газа
08:29
 
ЭнергетикаНефтьСШАБангладешИНДИЯРОССИЯ
 
 
