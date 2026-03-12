Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов - 12.03.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов
Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов - 12.03.2026, ПРАЙМ
Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов
Глава минэнерго США Крис Райт заявил о маловероятности скачка мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:50+0300
2026-03-12T15:50+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
сша
ближний восток
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт заявил о маловероятности скачка мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. &quot;Я бы сказал, что это маловероятно&quot;, - прокомментировал Райт в интервью CNN прогнозы о нефти по 200 долларов.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
сша
ближний восток
иран
нефть, мировая экономика, сша, ближний восток, иран
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН
15:50 12.03.2026
 
Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов

Глава Минэнерго США Райт назвал скачок цен на нефть до $200 за баррель маловероятным

© РИА Новости . Борис Бабанов
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт заявил о маловероятности скачка мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке.

"Я бы сказал, что это маловероятно", - прокомментировал Райт в интервью CNN прогнозы о нефти по 200 долларов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАН
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
