https://1prime.ru/20260312/neft-868246866.html
Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов
Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов - 12.03.2026, ПРАЙМ
Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов
Глава минэнерго США Крис Райт заявил о маловероятности скачка мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:50+0300
2026-03-12T15:50+0300
2026-03-12T15:50+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
сша
ближний восток
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт заявил о маловероятности скачка мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. "Я бы сказал, что это маловероятно", - прокомментировал Райт в интервью CNN прогнозы о нефти по 200 долларов.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
сша
ближний восток
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, сша, ближний восток, иран
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН
Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов
Глава Минэнерго США Райт назвал скачок цен на нефть до $200 за баррель маловероятным