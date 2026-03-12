https://1prime.ru/20260312/neft-868246866.html

Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов

ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт заявил о маловероятности скачка мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. "Я бы сказал, что это маловероятно", - прокомментировал Райт в интервью CNN прогнозы о нефти по 200 долларов.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.

нефть, мировая экономика, сша, ближний восток, иран