Нефтью теперь управляют только два фактора

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. В настоящее время рынок нефти находится в состоянии турбулентности. С начала марта цена на нефть марки Brentподскочила более, чем на 30% — это сильнейший рост в истории. Волатильность на рынке существенно возросла. Причиной является начавшийся на Ближнем Востоке конфликт. Напомним, что в субботу, 28 февраля, Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране. Цели операции: ликвидация ракетной и ядерной программы, уничтожение ВМФ Ирана, смена политического режима.Вероятнее всего США и Израиль рассчитывали на внутреннюю революцию и смену режима после ликвидации первых лиц исламской республики, однако, насколько можно судить по итогам первых дней операции, эти планы не оправдались. Таким образом, с каждым днём конфликт принимает всё более затяжной характер.Для цен на нефть имеют значения два фактора:· добыча в самом Иране. Согласно последнему отчёту OPEC страна добывает более 3 млн. б/c, что достаточно существенно и составляет порядка 3% от мирового спроса на чёрное золото. Из стран OPEC+ по добыче страна занимает 5-ое место после Саудовской Аравии, России, Ирака и ОАЭ.· логистика нефтяных потоков. В силу своего территориального положения Иран контролирует Ормузский пролив, который является ключевой транспортной артерией для нефти. Через пролив морским путем ежедневно перемещается порядка 14-15 млн. б/c сырой нефти и ещё порядка 5-6 млн. б/cнефтепродуктов. Наиболее значительные объемы нефти перемещаются из Саудовской Аравии (более 5 млн. б/c или порядка 50% от общей добычи страны), из Ирака (более 3 млн. б/c или более 70% от общей добычи) и из ОАЭ (порядка 2 млн. б/с). Преимущественное направление движения этой нефти – азиатские страны (в первую очередь Индия и Китай).Фактор сокращения потоков нефти через Ормузский пролив является ключевым, так как полноценной альтернативы данной артерии не существует. Трубопроводы, которые построены в обход пролива не обеспечивают необходимой мощности прокачки и не могут компенсировать выпадающие на рынке объемы из-за закрытия морского пути.Ирония заключается также в том, что официально пролив Ираном не блокируется, однако танкеры опасаются двигаться в проливе по причине возможных атак. Как верно отметил Lloyd’s List пролив закрыт не Ираном, а самим судоходством.Перекрытие пролива привело к тому, что ряд ближневосточных стран уже сократили добычу почти на 7 млн. б/c, т.к. их хранилища оказались переполнены, а добытая нефть никуда не может транспортироваться. Следствием стал стремительный взлёт цен на черное золото – цена на Brent в моменте практически протестировала уровень $120/б (последний раз мы наблюдали такие уровни в 2022 г. на фоне ценового шока из-за начавшегося СВО).Чтобы нивелировать взлёт цен страны-члены Международного энергетического агентства договорились о продаже нефти из своих резервов. Всего должно быть высвобождено порядка 400 млн. б. На этом фоне цены на нефть немного отступили, но не развернулись. Причина заключается в том, что высвобождение резервов не может решить проблему окончательно. Кроме этого, использованные резервы потребуется восполнять, что вновь может привести к росту спроса на нефть. Использование резервов позволит выиграть какое-то время для разрешения ситуации.Вместе с тем, по мере того как конфликт будет затягиваться, это может иметь серьезные последствия для мировой экономики (стагфляция и замедление темпов мирового экономического роста). Через некоторое время мы увидим, что общемировой спрос на нефть может снизиться, а цены, соответственно, развернутся вниз. Восстановление этого спроса может занять достаточно продолжительное время. Как следствие, если на краткосрочной перспективе отдельные страны-производители получают выгоду от высоких цен, за это, возможно, придётся заплатить в дальнейшем.Автор - Николай Дудченко, аналитик ФГ "Финам"

