https://1prime.ru/20260312/novosibirsk-868230346.html
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая прибыл в Новосибирск
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая прибыл в Новосибирск - 12.03.2026, ПРАЙМ
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая прибыл в Новосибирск
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая в ночь на четверг прибыл в Новосибирск, сообщается на онлайн-табло... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T06:15+0300
2026-03-12T06:15+0300
2026-03-12T06:15+0300
бизнес
туризм
россия
дубай
новосибирск
самарканд
аэропорт толмачево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868230346.jpg?1773285343
НОВОСИБИРСК, 12 мар – ПРАЙМ. Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая в ночь на четверг прибыл в Новосибирск, сообщается на онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".
По данным аэропорта, рейс прибыл в 2.40 по местному времени в четверг (22.40 мск среды).
По данным авиакомпании, россиян вывезли рейсом №5786 из Дубая с технической посадкой для дозаправки в Самарканде. Пассажиров этого рейса, у которых были оформлены билеты из Дубая в Москву, доставляют в столицу ближайшими рейсами авиакомпании из Новосибирска.
Авиакомпания ранее информировала об отмене всех рейсов в ОАЭ и обратно в период с 12 по 31 марта 2026 года. Полеты планируется возобновить после стабилизации обстановки в регионе.
дубай
новосибирск
самарканд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, дубай, новосибирск, самарканд, аэропорт толмачево
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Дубай, НОВОСИБИРСК, Самарканд, аэропорт Толмачево
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая прибыл в Новосибирск
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Дубая прибыл в Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 12 мар – ПРАЙМ. Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая в ночь на четверг прибыл в Новосибирск, сообщается на онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".
По данным аэропорта, рейс прибыл в 2.40 по местному времени в четверг (22.40 мск среды).
По данным авиакомпании, россиян вывезли рейсом №5786 из Дубая с технической посадкой для дозаправки в Самарканде. Пассажиров этого рейса, у которых были оформлены билеты из Дубая в Москву, доставляют в столицу ближайшими рейсами авиакомпании из Новосибирска.
Авиакомпания ранее информировала об отмене всех рейсов в ОАЭ и обратно в период с 12 по 31 марта 2026 года. Полеты планируется возобновить после стабилизации обстановки в регионе.