Последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая прибыл в Новосибирск - 12.03.2026
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая прибыл в Новосибирск
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая прибыл в Новосибирск - 12.03.2026, ПРАЙМ
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая прибыл в Новосибирск
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая в ночь на четверг прибыл в Новосибирск, сообщается на онлайн-табло... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T06:15+0300
2026-03-12T06:15+0300
бизнес
туризм
россия
дубай
новосибирск
самарканд
аэропорт толмачево
НОВОСИБИРСК, 12 мар – ПРАЙМ. Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая в ночь на четверг прибыл в Новосибирск, сообщается на онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево". По данным аэропорта, рейс прибыл в 2.40 по местному времени в четверг (22.40 мск среды). По данным авиакомпании, россиян вывезли рейсом №5786 из Дубая с технической посадкой для дозаправки в Самарканде. Пассажиров этого рейса, у которых были оформлены билеты из Дубая в Москву, доставляют в столицу ближайшими рейсами авиакомпании из Новосибирска. Авиакомпания ранее информировала об отмене всех рейсов в ОАЭ и обратно в период с 12 по 31 марта 2026 года. Полеты планируется возобновить после стабилизации обстановки в регионе.
дубай
новосибирск
самарканд
бизнес, туризм, россия, дубай, новосибирск, самарканд, аэропорт толмачево
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Дубай, НОВОСИБИРСК, Самарканд, аэропорт Толмачево
06:15 12.03.2026
 
Последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая прибыл в Новосибирск

Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Дубая прибыл в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 12 мар – ПРАЙМ. Последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") из Дубая в ночь на четверг прибыл в Новосибирск, сообщается на онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".
По данным аэропорта, рейс прибыл в 2.40 по местному времени в четверг (22.40 мск среды).
По данным авиакомпании, россиян вывезли рейсом №5786 из Дубая с технической посадкой для дозаправки в Самарканде. Пассажиров этого рейса, у которых были оформлены билеты из Дубая в Москву, доставляют в столицу ближайшими рейсами авиакомпании из Новосибирска.
Авиакомпания ранее информировала об отмене всех рейсов в ОАЭ и обратно в период с 12 по 31 марта 2026 года. Полеты планируется возобновить после стабилизации обстановки в регионе.
 
Бизнес Туризм РОССИЯ Дубай НОВОСИБИРСК Самарканд аэропорт Толмачево
 
 
