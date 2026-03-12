Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.03.2026 Оман эвакуировал все суда из нефтяного терминала в районе Мина-аль-Фахал
Оман эвакуировал все суда из нефтяного терминала в районе Мина-аль-Фахал
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Оман эвакуировал все суда из нефтяного экспортного терминала в районе Мина-аль-Фахал, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, получившие уведомление от портового агента. "Оман эвакуировал все суда из ключевого нефтяного экспортного терминала Мина-аль-Фахал в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении агентства. Оман экспортирует миллион баррелей в день через терминал Мина-аль-Фахал, передает агентство со ссылкой на данные компании Kpler. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
06:43 12.03.2026
 
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Оман эвакуировал все суда из нефтяного экспортного терминала в районе Мина-аль-Фахал, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, получившие уведомление от портового агента.
"Оман эвакуировал все суда из ключевого нефтяного экспортного терминала Мина-аль-Фахал в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении агентства.
Оман экспортирует миллион баррелей в день через терминал Мина-аль-Фахал, передает агентство со ссылкой на данные компании Kpler.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
