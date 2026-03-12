Правительство рассмотрит законопроект о CПOТ

https://1prime.ru/20260312/pravitelstvo-868225133.html

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект о запуске национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (CПOТ) и сопутствующие поправки в Налоговый кодекс в рамках реализации плана по обелению экономики, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проектах федеральных законов "О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и "О внесении изменений в статью 113 части первой и статьи 177 и 205 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проекты федеральных законов определяют основы правового регулирования организации и функционирования национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров. Ранее, во вторник, правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров, которая создаст равные конкурентные условия для бизнеса и усовершенствует администрирование косвенных налогов внутри ЕАЭС.

