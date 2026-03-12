https://1prime.ru/20260312/prognoz-868247010.html

Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе

Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе - 12.03.2026, ПРАЙМ

Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз мировых цен на нефть на текущий год, ожидания по стоимости газа в Европе также были повышены, | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T15:54+0300

2026-03-12T15:54+0300

2026-03-12T15:54+0300

энергетика

нефть

газ

европа

ближний восток

ормузский пролив

fitch ratings

https://cdnn.1prime.ru/img/82735/36/827353628_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ba54f1e04dc90c565c6966eba1c02882.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз мировых цен на нефть на текущий год, ожидания по стоимости газа в Европе также были повышены, следует из доклада агентства. Так, цена одного барреля североморской марки Brent составит в 2026 году 70 долларов вместо ожидавшихся ранее 63 долларов, американской WTI - 65 долларов, а не 58 долларов, как прогнозировалось ранее. Ожидания по стоимости обеих марок на будущий год были сохранены на прежних уровнях в 63 и 58 долларов, прогноз на 2028 год также остался без изменений. Ожидания по ценам на газ в Европе по индексу TTF были повышены на текущий год - до 12 долларов за миллион кубических футов против 9 долларов ранее. При этом прогноз на 2027-2028 годы был сохранен на уровне 7 долларов за миллион кубических футов. В то же время прогноз по ценам на газ на американской Henry Hub в 2026 году был сохранен на уровне 3,5 доллара за миллион кубических футов. Однако Fitch повысило ожидания на 2027 и 2028 годы - до 3,25 доллара и 3 долларов за миллион кубических футов. Аналитики агентства отмечают влияние обострившегося конфликта на Ближнем Востоке на цены на энергоносители, в частности, ситуацию с движением в Ормузском проливе. "Мы ожидаем, что, как только пролив откроется, за текущим скачком цен последует их падение до уровней, определяемых фундаментальными факторами рынка. Однако премия за геополитический риск является существенной, сохраняется неопределенность в отношении продолжительности конфликта и перебоев в транзите. Более длительное закрытие пролива может привести к росту среднегодовых цен на нефть и газ в Европе", - пишет Fitch.

https://1prime.ru/20260312/neft-868246866.html

https://1prime.ru/20260312/inflyatsiya-868244619.html

европа

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, европа, ближний восток, ормузский пролив, fitch ratings