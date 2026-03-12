Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260312/prognoz-868247010.html
Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе
Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе - 12.03.2026, ПРАЙМ
Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз мировых цен на нефть на текущий год, ожидания по стоимости газа в Европе также были повышены, | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:54+0300
2026-03-12T15:54+0300
энергетика
нефть
газ
европа
ближний восток
ормузский пролив
fitch ratings
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/36/827353628_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ba54f1e04dc90c565c6966eba1c02882.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз мировых цен на нефть на текущий год, ожидания по стоимости газа в Европе также были повышены, следует из доклада агентства. Так, цена одного барреля североморской марки Brent составит в 2026 году 70 долларов вместо ожидавшихся ранее 63 долларов, американской WTI - 65 долларов, а не 58 долларов, как прогнозировалось ранее. Ожидания по стоимости обеих марок на будущий год были сохранены на прежних уровнях в 63 и 58 долларов, прогноз на 2028 год также остался без изменений. Ожидания по ценам на газ в Европе по индексу TTF были повышены на текущий год - до 12 долларов за миллион кубических футов против 9 долларов ранее. При этом прогноз на 2027-2028 годы был сохранен на уровне 7 долларов за миллион кубических футов. В то же время прогноз по ценам на газ на американской Henry Hub в 2026 году был сохранен на уровне 3,5 доллара за миллион кубических футов. Однако Fitch повысило ожидания на 2027 и 2028 годы - до 3,25 доллара и 3 долларов за миллион кубических футов. Аналитики агентства отмечают влияние обострившегося конфликта на Ближнем Востоке на цены на энергоносители, в частности, ситуацию с движением в Ормузском проливе. "Мы ожидаем, что, как только пролив откроется, за текущим скачком цен последует их падение до уровней, определяемых фундаментальными факторами рынка. Однако премия за геополитический риск является существенной, сохраняется неопределенность в отношении продолжительности конфликта и перебоев в транзите. Более длительное закрытие пролива может привести к росту среднегодовых цен на нефть и газ в Европе", - пишет Fitch.
https://1prime.ru/20260312/neft-868246866.html
https://1prime.ru/20260312/inflyatsiya-868244619.html
европа
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/36/827353628_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e13008f4aea510e3a1c2a173b240bdcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, европа, ближний восток, ормузский пролив, fitch ratings
Энергетика, Нефть, Газ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Fitch Ratings
15:54 12.03.2026
 
Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе

Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе в 2026 году

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРейтинговое агентство Fitch Ratings
Рейтинговое агентство Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз мировых цен на нефть на текущий год, ожидания по стоимости газа в Европе также были повышены, следует из доклада агентства.
Так, цена одного барреля североморской марки Brent составит в 2026 году 70 долларов вместо ожидавшихся ранее 63 долларов, американской WTI - 65 долларов, а не 58 долларов, как прогнозировалось ранее. Ожидания по стоимости обеих марок на будущий год были сохранены на прежних уровнях в 63 и 58 долларов, прогноз на 2028 год также остался без изменений.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Глава Минэнерго США оценил вроятность скачка цен на нефть до 200 долларов
15:50
Ожидания по ценам на газ в Европе по индексу TTF были повышены на текущий год - до 12 долларов за миллион кубических футов против 9 долларов ранее. При этом прогноз на 2027-2028 годы был сохранен на уровне 7 долларов за миллион кубических футов.
В то же время прогноз по ценам на газ на американской Henry Hub в 2026 году был сохранен на уровне 3,5 доллара за миллион кубических футов. Однако Fitch повысило ожидания на 2027 и 2028 годы - до 3,25 доллара и 3 долларов за миллион кубических футов.
Аналитики агентства отмечают влияние обострившегося конфликта на Ближнем Востоке на цены на энергоносители, в частности, ситуацию с движением в Ормузском проливе.
"Мы ожидаем, что, как только пролив откроется, за текущим скачком цен последует их падение до уровней, определяемых фундаментальными факторами рынка. Однако премия за геополитический риск является существенной, сохраняется неопределенность в отношении продолжительности конфликта и перебоев в транзите. Более длительное закрытие пролива может привести к росту среднегодовых цен на нефть и газ в Европе", - пишет Fitch.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Bloomberg: ЕС предупредил о росте инфляции из-за высоких цен на нефть и газ
14:35
 
ЭнергетикаНефтьГазЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливFitch Ratings
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала