США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго - 12.03.2026, ПРАЙМ
США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго
США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго - 12.03.2026, ПРАЙМ
США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго
Глава минэнерго США Крис Райт, комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, заявил, что у Вашингтона нет планов по снятию санкций с... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:58+0300
2026-03-12T16:08+0300
нефть
индия
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75721/47/757214715_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_910ea4cc54ac2bf585bb3faed1247469.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт, комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, заявил, что у Вашингтона нет планов по снятию санкций с России. &quot;Россия не получает смягчения санкций. Вся эта нефть — это &quot;нефть на воде&quot; (в танкерах – ред.), которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР… Это те самые прагматичные решения, которые мы используем, чтобы пережить эти несколько недель дефицита энергоресурсов (на фоне конфликта с Ираном – ред.)&quot;, - сказал Райт в интервью CNN.Ранее Райт сообщал, что Соединенные Штаты разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив. В свою очередь, высокопоставленный представитель правительства Индии заявил CNN, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
https://1prime.ru/20260312/neft-868246866.html
индия
сша
китай
нефть, индия, сша, китай
Нефть, ИНДИЯ, США, КИТАЙ
15:58 12.03.2026 (обновлено: 16:08 12.03.2026)
 
США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго

Глава Минэнерго Райт: США не планируют снимать санкции с России

Флаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт, комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, заявил, что у Вашингтона нет планов по снятию санкций с России.

"Россия не получает смягчения санкций. Вся эта нефть — это "нефть на воде" (в танкерах – ред.), которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР… Это те самые прагматичные решения, которые мы используем, чтобы пережить эти несколько недель дефицита энергоресурсов (на фоне конфликта с Ираном – ред.)", - сказал Райт в интервью CNN.

Ранее Райт сообщал, что Соединенные Штаты разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
В свою очередь, высокопоставленный представитель правительства Индии заявил CNN, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Глава Минэнерго США оценил вероятность скачка цен на нефть до 200 долларов
15:50
 
НефтьИНДИЯСШАКИТАЙ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
