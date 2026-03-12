https://1prime.ru/20260312/sanktsii-868247968.html

США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго

США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго - 12.03.2026, ПРАЙМ

США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго

Глава минэнерго США Крис Райт, комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, заявил, что у Вашингтона нет планов по снятию санкций с... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T15:58+0300

2026-03-12T15:58+0300

2026-03-12T16:08+0300

нефть

индия

сша

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75721/47/757214715_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_910ea4cc54ac2bf585bb3faed1247469.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт, комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, заявил, что у Вашингтона нет планов по снятию санкций с России. "Россия не получает смягчения санкций. Вся эта нефть — это "нефть на воде" (в танкерах – ред.), которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР… Это те самые прагматичные решения, которые мы используем, чтобы пережить эти несколько недель дефицита энергоресурсов (на фоне конфликта с Ираном – ред.)", - сказал Райт в интервью CNN.Ранее Райт сообщал, что Соединенные Штаты разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив. В свою очередь, высокопоставленный представитель правительства Индии заявил CNN, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.

https://1prime.ru/20260312/neft-868246866.html

индия

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индия, сша, китай