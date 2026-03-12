https://1prime.ru/20260312/sanktsii-868247968.html
США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго
США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго - 12.03.2026, ПРАЙМ
США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго
Глава минэнерго США Крис Райт, комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, заявил, что у Вашингтона нет планов по снятию санкций с... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:58+0300
2026-03-12T15:58+0300
2026-03-12T16:08+0300
нефть
индия
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75721/47/757214715_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_910ea4cc54ac2bf585bb3faed1247469.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт, комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, заявил, что у Вашингтона нет планов по снятию санкций с России. "Россия не получает смягчения санкций. Вся эта нефть — это "нефть на воде" (в танкерах – ред.), которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР… Это те самые прагматичные решения, которые мы используем, чтобы пережить эти несколько недель дефицита энергоресурсов (на фоне конфликта с Ираном – ред.)", - сказал Райт в интервью CNN.Ранее Райт сообщал, что Соединенные Штаты разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив. В свою очередь, высокопоставленный представитель правительства Индии заявил CNN, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
https://1prime.ru/20260312/neft-868246866.html
индия
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75721/47/757214715_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_57af736c2a2d068ec1182777c84031b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, индия, сша, китай
США не планируют снимать санкции с России, заявил глава Минэнерго
Глава Минэнерго Райт: США не планируют снимать санкции с России