СМИ сообщили о переломе стопы у нового верховного лидера Ирана

https://1prime.ru/20260312/smi-868225217.html
2026-03-12T00:28+0300
2026-03-12T00:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868225217.jpg?1773264495
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский телеканал CNN утверждает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог получить перелом стопы в первый день кампании США и Израиля против Ирана. "Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и другие легкие травмы в первый день кампании бомбардировок со стороны США и Израиля", - указывает телеканал со ссылкой на информированный источник. Как утверждает телеканал, помимо перелома стопы, у Хаменеи может быть гематома у левого глаза, а также порезы на лице. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский телеканал CNN утверждает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог получить перелом стопы в первый день кампании США и Израиля против Ирана.
"Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и другие легкие травмы в первый день кампании бомбардировок со стороны США и Израиля", - указывает телеканал со ссылкой на информированный источник.
Как утверждает телеканал, помимо перелома стопы, у Хаменеи может быть гематома у левого глаза, а также порезы на лице.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
 
