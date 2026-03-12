https://1prime.ru/20260312/smi-868225217.html

СМИ сообщили о переломе стопы у нового верховного лидера Ирана

СМИ сообщили о переломе стопы у нового верховного лидера Ирана - 12.03.2026, ПРАЙМ

СМИ сообщили о переломе стопы у нового верховного лидера Ирана

Американский телеканал CNN утверждает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог получить перелом стопы в первый день кампании США и Израиля против... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T00:28+0300

2026-03-12T00:28+0300

2026-03-12T00:28+0300

мировая экономика

общество

иран

сша

израиль

али хаменеи

владимир путин

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868225217.jpg?1773264495

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский телеканал CNN утверждает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мог получить перелом стопы в первый день кампании США и Израиля против Ирана. "Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и другие легкие травмы в первый день кампании бомбардировок со стороны США и Израиля", - указывает телеканал со ссылкой на информированный источник. Как утверждает телеканал, помимо перелома стопы, у Хаменеи может быть гематома у левого глаза, а также порезы на лице. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, cnn