СМИ: ведущие международные банки призвали сотрудников не выходить на работу
2026-03-12T03:02+0300
2026-03-12T03:02+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868227746.jpg?1773273742
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ведущие международные банки призывают сотрудников не выходить на работу в офисы в странах Персидского залива, сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренние распоряжения. "Ряд крупных банков посоветовали сотрудникам не выходить в офисы в Дубае в среду", - пишет издание. Отмечается, что предупреждения делаются на фоне якобы угрозы со стороны Ирана. Так, газета приводит соответствующие рекомендации банков Citi и Standard Chartered для сотрудников в Дубае, а также решение H.S.B.C. о временном закрытии всех трех отделений в Катаре. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
банки, финансы, иран, сша, дубай, али хаменеи, владимир путин, new york times, citi, мид рф
СМИ: ведущие международные банки призвали сотрудников не выходить на работу

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ведущие международные банки призывают сотрудников не выходить на работу в офисы в странах Персидского залива, сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренние распоряжения.
"Ряд крупных банков посоветовали сотрудникам не выходить в офисы в Дубае в среду", - пишет издание.
Отмечается, что предупреждения делаются на фоне якобы угрозы со стороны Ирана.
Так, газета приводит соответствующие рекомендации банков Citi и Standard Chartered для сотрудников в Дубае, а также решение H.S.B.C. о временном закрытии всех трех отделений в Катаре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
