США могут полностью отказаться от обогащенного урана из России, заявил Райт - 12.03.2026
США могут полностью отказаться от обогащенного урана из России, заявил Райт
Глава минэнерго США Крис Райт утверждает, что Штаты способны в будущем полностью отказаться от обогащенного урана из России, однако он отказался привести точные | 12.03.2026
2026-03-12T17:38+0300
2026-03-12T17:38+0300
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт утверждает, что Штаты способны в будущем полностью отказаться от обогащенного урана из России, однако он отказался привести точные сроки прекращения импорта. "Мы сможем отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом. Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран - как и Европа, и большая часть остального мира", - сказал Райт в интервью CNN. Министерство энергетики Соединенных Штатов в начале января объявило об инвестициях на 2,7 миллиарда долларов на развитие обогащения урана на территории США в течение следующих 10 лет. В 2024 году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
17:38 12.03.2026
 
США могут полностью отказаться от обогащенного урана из России, заявил Райт

Глава Минэнерго Райт: США смогут отказаться от обогащенного урана из России

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт утверждает, что Штаты способны в будущем полностью отказаться от обогащенного урана из России, однако он отказался привести точные сроки прекращения импорта.
"Мы сможем отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом. Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран - как и Европа, и большая часть остального мира", - сказал Райт в интервью CNN.
Министерство энергетики Соединенных Штатов в начале января объявило об инвестициях на 2,7 миллиарда долларов на развитие обогащения урана на территории США в течение следующих 10 лет.
В 2024 году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
