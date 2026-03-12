https://1prime.ru/20260312/ssha-868250786.html

США могут полностью отказаться от обогащенного урана из России, заявил Райт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт утверждает, что Штаты способны в будущем полностью отказаться от обогащенного урана из России, однако он отказался привести точные сроки прекращения импорта. "Мы сможем отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом. Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран - как и Европа, и большая часть остального мира", - сказал Райт в интервью CNN. Министерство энергетики Соединенных Штатов в начале января объявило об инвестициях на 2,7 миллиарда долларов на развитие обогащения урана на территории США в течение следующих 10 лет. В 2024 году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.

