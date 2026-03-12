Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страховщики предупредили о повышенных рисках весенних паводков - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/strahovschiki-868227641.html
Страховщики предупредили о повышенных рисках весенних паводков
Страховщики предупредили о повышенных рисках весенних паводков - 12.03.2026, ПРАЙМ
Страховщики предупредили о повышенных рисках весенних паводков
Самые высокие риски весенних паводков в 2026 году страховщики видят в регионах Центрального и Приволжского федеральных округах из-за рекордно высокого уровня... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T02:56+0300
2026-03-12T02:56+0300
бизнес
россия
недвижимость
орловская область
рязанская область
нижегородская область
нса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868227641.jpg?1773273379
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Самые высокие риски весенних паводков в 2026 году страховщики видят в регионах Центрального и Приволжского федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, сообщил РИА Новости президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. "НСА предупреждает о повышенных рисках для озимых культур в Центральном и Приволжском федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, который зафиксирован при анализе текущей метеорологической ситуации с использованием инструментов космического мониторинга. В обоих округах застраховано в общей сложности порядка 3 миллионов гектаров озимых", - сказал Биждов. Глава союза уточнил, что по состоянию на 6 марта в ЦФО наиболее высокий уровень снега (60-80 сантиметров) фиксировался, в частности, в Калужской, Тульской и Орловской областях. Во Владимирской области и прилегающих к ней районах Ивановской и Рязанской областей высота снежного покрова составляет 50-60 сантиметров. Еще более высокие показатели в ряде регионов Поволжья: в Нижегородской области покров достигает 70 сантиметров, в регионах Верхнего Поволжья – Чувашская республика, Республика Марий-Эл, Удмуртская Республика и Кировская область – рекордные 90 сантиметров. Вместе с тем, в южных регионах Черноземья и на нижней Волге на фоне повышения дневных температур уровень снега постепенно снижается и на сегодняшний день не превышает 10-12 сантиметров. Глава союза напомнил, что в перечисленных регионах действует программа агрострахования с господдержкой. А в 2026 году при страховании урожая по программе "мультириск" вступили в силу упрощенные правила урегулирования убытков. "Если посевы будут затоплены паводком, для подтверждения страхового случая теперь не потребуется справка Росгидромета – достаточно заключения страховой экспертизы на месте. Однако в случае переувлажнения почвы, которое визуально менее выражено, метеосправка по-прежнему необходима. Аграриям в рисковых регионах следует заранее заботиться о страховой защите посевов", – подчеркнул президент НСА.
орловская область
рязанская область
нижегородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, недвижимость, орловская область, рязанская область, нижегородская область, нса
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, Орловская область, Рязанская область, Нижегородская область, НСА
02:56 12.03.2026
 
Страховщики предупредили о повышенных рисках весенних паводков

Страховщики предупредили о рисках паводков в ЦФО из-за рекордно высокого уровня снега

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Самые высокие риски весенних паводков в 2026 году страховщики видят в регионах Центрального и Приволжского федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, сообщил РИА Новости президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.
"НСА предупреждает о повышенных рисках для озимых культур в Центральном и Приволжском федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, который зафиксирован при анализе текущей метеорологической ситуации с использованием инструментов космического мониторинга. В обоих округах застраховано в общей сложности порядка 3 миллионов гектаров озимых", - сказал Биждов.
Глава союза уточнил, что по состоянию на 6 марта в ЦФО наиболее высокий уровень снега (60-80 сантиметров) фиксировался, в частности, в Калужской, Тульской и Орловской областях. Во Владимирской области и прилегающих к ней районах Ивановской и Рязанской областей высота снежного покрова составляет 50-60 сантиметров.
Еще более высокие показатели в ряде регионов Поволжья: в Нижегородской области покров достигает 70 сантиметров, в регионах Верхнего Поволжья – Чувашская республика, Республика Марий-Эл, Удмуртская Республика и Кировская область – рекордные 90 сантиметров.
Вместе с тем, в южных регионах Черноземья и на нижней Волге на фоне повышения дневных температур уровень снега постепенно снижается и на сегодняшний день не превышает 10-12 сантиметров.
Глава союза напомнил, что в перечисленных регионах действует программа агрострахования с господдержкой. А в 2026 году при страховании урожая по программе "мультириск" вступили в силу упрощенные правила урегулирования убытков.
"Если посевы будут затоплены паводком, для подтверждения страхового случая теперь не потребуется справка Росгидромета – достаточно заключения страховой экспертизы на месте. Однако в случае переувлажнения почвы, которое визуально менее выражено, метеосправка по-прежнему необходима. Аграриям в рисковых регионах следует заранее заботиться о страховой защите посевов", – подчеркнул президент НСА.
 
БизнесРОССИЯНедвижимостьОрловская областьРязанская областьНижегородская областьНСА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала