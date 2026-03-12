https://1prime.ru/20260312/strahovschiki-868227641.html

Страховщики предупредили о повышенных рисках весенних паводков

Страховщики предупредили о повышенных рисках весенних паводков

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Самые высокие риски весенних паводков в 2026 году страховщики видят в регионах Центрального и Приволжского федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, сообщил РИА Новости президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. "НСА предупреждает о повышенных рисках для озимых культур в Центральном и Приволжском федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, который зафиксирован при анализе текущей метеорологической ситуации с использованием инструментов космического мониторинга. В обоих округах застраховано в общей сложности порядка 3 миллионов гектаров озимых", - сказал Биждов. Глава союза уточнил, что по состоянию на 6 марта в ЦФО наиболее высокий уровень снега (60-80 сантиметров) фиксировался, в частности, в Калужской, Тульской и Орловской областях. Во Владимирской области и прилегающих к ней районах Ивановской и Рязанской областей высота снежного покрова составляет 50-60 сантиметров. Еще более высокие показатели в ряде регионов Поволжья: в Нижегородской области покров достигает 70 сантиметров, в регионах Верхнего Поволжья – Чувашская республика, Республика Марий-Эл, Удмуртская Республика и Кировская область – рекордные 90 сантиметров. Вместе с тем, в южных регионах Черноземья и на нижней Волге на фоне повышения дневных температур уровень снега постепенно снижается и на сегодняшний день не превышает 10-12 сантиметров. Глава союза напомнил, что в перечисленных регионах действует программа агрострахования с господдержкой. А в 2026 году при страховании урожая по программе "мультириск" вступили в силу упрощенные правила урегулирования убытков. "Если посевы будут затоплены паводком, для подтверждения страхового случая теперь не потребуется справка Росгидромета – достаточно заключения страховой экспертизы на месте. Однако в случае переувлажнения почвы, которое визуально менее выражено, метеосправка по-прежнему необходима. Аграриям в рисковых регионах следует заранее заботиться о страховой защите посевов", – подчеркнул президент НСА.

