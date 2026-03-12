Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У берегов Ирана выстроились в линию более 70 грузовых судов - 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Свыше 70 грузовых судов, в том числе танкеров для перевозки нефти, выстроены в линию и следуют друг за другом вдоль берега Ирана неподалеку от Ормузского пролива в направлении Оманского залива, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости. На текущий момент, согласно данным портала, судов в самом проливе не зафиксировано. Как заявил заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании, Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
18:09 12.03.2026
 
У берегов Ирана выстроились в линию более 70 грузовых судов

MarineTraffic: около Ормузского пролива следуют более 70 судов

Танкеры с нефтью
Танкеры с нефтью . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Свыше 70 грузовых судов, в том числе танкеров для перевозки нефти, выстроены в линию и следуют друг за другом вдоль берега Ирана неподалеку от Ормузского пролива в направлении Оманского залива, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На текущий момент, согласно данным портала, судов в самом проливе не зафиксировано.
Как заявил заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании, Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
