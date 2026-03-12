https://1prime.ru/20260312/suda-868251821.html

У берегов Ирана выстроились в линию более 70 грузовых судов

У берегов Ирана выстроились в линию более 70 грузовых судов - 12.03.2026, ПРАЙМ

У берегов Ирана выстроились в линию более 70 грузовых судов

Свыше 70 грузовых судов, в том числе танкеров для перевозки нефти, выстроены в линию и следуют друг за другом вдоль берега Ирана неподалеку от Ормузского... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T18:09+0300

2026-03-12T18:09+0300

2026-03-12T18:09+0300

экономика

нефть

иран

ормузский пролив

тегеран

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Свыше 70 грузовых судов, в том числе танкеров для перевозки нефти, выстроены в линию и следуют друг за другом вдоль берега Ирана неподалеку от Ормузского пролива в направлении Оманского залива, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости. На текущий момент, согласно данным портала, судов в самом проливе не зафиксировано. Как заявил заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании, Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

https://1prime.ru/20260312/iran-868249821.html

иран

ормузский пролив

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, ормузский пролив, тегеран