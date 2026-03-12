СМИ: Иран разрешил танкерам под флагом Индии проход через Ормузский пролив

https://1prime.ru/20260312/tankery-868233846.html

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар - ПРАЙМ. Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив, сообщил телеканал NDTV. "Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив... По данным источников, прорыв произошел после переговоров между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Сообщается, что после этого события по меньшей мере два индийских танкера, "Пушпак" и "Паримал", благополучно прошли через стратегически важный пролив несмотря на то, что суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что два дня назад танкер под флагом Либерии, перевозивший сырую нефть из Саудовской Аравии, капитаном которого был индиец, также прошел Ормузский пролив и пришвартовался в порту Мумбаи. Это стало первым судном, направлявшимся в Индию, которое безопасно прошло по водному пути, где морское сообщение практически прекратилось после нападения США и Израиля на Иран. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

