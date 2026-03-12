https://1prime.ru/20260312/totalenergies-868256935.html
TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ
TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ - 12.03.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ
Французская энергетическая компания TotalEnergies на фоне конфликта на Ближнем Востоке приостановила или находится в процессе остановки добычи нефти и газа в... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T21:10+0300
2026-03-12T21:10+0300
2026-03-12T21:10+0300
энергетика
нефть
газ
ближний восток
оаэ
катар
totalenergies
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_96:0:1506:793_1920x0_80_0_0_60cb8bb6ab8f0f1a98fd4f40c34c43f0.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies на фоне конфликта на Ближнем Востоке приостановила или находится в процессе остановки добычи нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), что составляет 15% от всего объема ее добычи, следует из пресс-релиза компании. "В ответ на запросы некоторых наших акционеров, а также для ответа на вопрос о наших рисках на Ближнем Востоке, компания делает следующее заявление: производство было остановлено или находится в процессе остановки в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что составляет примерно 15% от нашего общего объема производства", - говорится в сообщении. Как указывает TotalEnergies, добыча нефти на суше в ОАЭ, которая составляет около 210 тысяч баррелей в сутки, не затронута конфликтом, поскольку она экспортируется через терминал Фуджейра. Компания ожидает, что в 2026 году компенсирует потерю добычи на Ближнем Востоке за счет прибыли от производства в других регионах на фоне повышения цен нефть. TotalEnergies отметила, что следит за развитием ситуации. TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260311/dardanelly-868221194.html
ближний восток
оаэ
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_272:0:1329:793_1920x0_80_0_0_d9271849fb4b3fb399dbb4fd0b27aa89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, ближний восток, оаэ, катар, totalenergies
Энергетика, Нефть, Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ, КАТАР, TotalEnergies
TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ
TotalEnergies приостановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ