TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ - 12.03.2026
TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ
TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ - 12.03.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ
Французская энергетическая компания TotalEnergies на фоне конфликта на Ближнем Востоке приостановила или находится в процессе остановки добычи нефти и газа в... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T21:10+0300
2026-03-12T21:10+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies на фоне конфликта на Ближнем Востоке приостановила или находится в процессе остановки добычи нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), что составляет 15% от всего объема ее добычи, следует из пресс-релиза компании. "В ответ на запросы некоторых наших акционеров, а также для ответа на вопрос о наших рисках на Ближнем Востоке, компания делает следующее заявление: производство было остановлено или находится в процессе остановки в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что составляет примерно 15% от нашего общего объема производства", - говорится в сообщении. Как указывает TotalEnergies, добыча нефти на суше в ОАЭ, которая составляет около 210 тысяч баррелей в сутки, не затронута конфликтом, поскольку она экспортируется через терминал Фуджейра. Компания ожидает, что в 2026 году компенсирует потерю добычи на Ближнем Востоке за счет прибыли от производства в других регионах на фоне повышения цен нефть. TotalEnergies отметила, что следит за развитием ситуации. TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
21:10 12.03.2026
 
TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

TotalEnergies приостановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies на фоне конфликта на Ближнем Востоке приостановила или находится в процессе остановки добычи нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), что составляет 15% от всего объема ее добычи, следует из пресс-релиза компании.
"В ответ на запросы некоторых наших акционеров, а также для ответа на вопрос о наших рисках на Ближнем Востоке, компания делает следующее заявление: производство было остановлено или находится в процессе остановки в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что составляет примерно 15% от нашего общего объема производства", - говорится в сообщении.
Как указывает TotalEnergies, добыча нефти на суше в ОАЭ, которая составляет около 210 тысяч баррелей в сутки, не затронута конфликтом, поскольку она экспортируется через терминал Фуджейра.
Компания ожидает, что в 2026 году компенсирует потерю добычи на Ближнем Востоке за счет прибыли от производства в других регионах на фоне повышения цен нефть.
TotalEnergies отметила, что следит за развитием ситуации.
TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
