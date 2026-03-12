https://1prime.ru/20260312/totalenergies-868256935.html

TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ - 12.03.2026, ПРАЙМ

TotalEnergies приостановила добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

Французская энергетическая компания TotalEnergies на фоне конфликта на Ближнем Востоке приостановила или находится в процессе остановки добычи нефти и газа в... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T21:10+0300

2026-03-12T21:10+0300

2026-03-12T21:10+0300

энергетика

нефть

газ

ближний восток

оаэ

катар

totalenergies

https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_96:0:1506:793_1920x0_80_0_0_60cb8bb6ab8f0f1a98fd4f40c34c43f0.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies на фоне конфликта на Ближнем Востоке приостановила или находится в процессе остановки добычи нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), что составляет 15% от всего объема ее добычи, следует из пресс-релиза компании. "В ответ на запросы некоторых наших акционеров, а также для ответа на вопрос о наших рисках на Ближнем Востоке, компания делает следующее заявление: производство было остановлено или находится в процессе остановки в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что составляет примерно 15% от нашего общего объема производства", - говорится в сообщении. Как указывает TotalEnergies, добыча нефти на суше в ОАЭ, которая составляет около 210 тысяч баррелей в сутки, не затронута конфликтом, поскольку она экспортируется через терминал Фуджейра. Компания ожидает, что в 2026 году компенсирует потерю добычи на Ближнем Востоке за счет прибыли от производства в других регионах на фоне повышения цен нефть. TotalEnergies отметила, что следит за развитием ситуации. TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

ближний восток

оаэ

катар

нефть, газ, ближний восток, оаэ, катар, totalenergies