Toyota зарегистрировала в России товарные знаки для продажи автомобилей
Toyota зарегистрировала в России товарные знаки для продажи автомобилей - 12.03.2026, ПРАЙМ
Toyota зарегистрировала в России товарные знаки для продажи автомобилей
Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарные знаки для продажи автомобилей Crown... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:37+0300
2026-03-12T15:37+0300
2026-03-12T15:42+0300
бизнес
россия
toyota
роспатент
toyota camry
авто
япония
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарные знаки для продажи автомобилей Crown Signia и Verso, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявки на регистрацию товарных знаков в марте прошлого года, а уже в марте текущего Роспатент принял решение зарегистрировать их. Под товарными знаками автоконцерн может продавать легковые и спортивные автомобили, автобусы, электромобили и другие транспортные средства. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
япония
Toyota зарегистрировала в России товарные знаки для продажи автомобилей
Toyota зарегистрировала в России товарные знаки Crown Signia и Verso